„Unsere Punkte sind verdient“

Als Spieler war der heute 33-Jährige dominik Gerberich eigentlich als ein „Urgestein“ des FV Lauda bekannt. Doch zum 1. Juli 2020 hat „Gerbo“, wie er landauf, landab überall genannt wird, die Farben gewechselt. Er ist nun seit 1. Juli 2020 Spielertrainer beim FC Grünsfeld. Die erste Spielzeit nach dem Vereinswechsel wurde bekanntlich nach acht Wochen wegen Corona abgebrochen. 2021/22 lag er dann mit dem FC nach der ersten Halbserie auf dem zweiten Platz. Die anschließende Aufstiegsrunde schloss man als Vierter ab. Und in der aktuellen Saison 2022/23 liegt Grünsfeld wieder sehr gut und nimmt gegenwärtig den dritten Tabellenplatz ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie bewerten Sie den zurzeit dritten Tabellenplatz Ihrer Mannschaft in der Landesliga?

Dominik Gerberich: Es ist natürlich schön, dass wir aktuell den dritten Tabellenplatz inne haben, aber die Saison ist noch lang. Grundsätzlich muss ich sagen, dass sich die Jungs diese Platzierung erarbeitet haben. Die Punkte, die wir bisher eingefahren haben, sind in der Regel wirklich verdient.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball „Wir benötigen wieder mehr Gier“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Umfrage unter Trainern: DFB-Team erreicht das Halbfinale Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landesliga Odenwald Mosbach schielt auf die Tabellenführung Mehr erfahren

Was gefällt Ihnen am FC Grünsfeld? Und haben Sie sich mit Grünsfeld als Trainer und Fußballer weiterentwickelt?

Gerberich: Der FC hier in Grünsfeld ist ein familiärer und arbeitender Verein. Mir macht es sehr viel Spaß mit den Jungs auf und neben dem Platz. Auch die Gegebenheiten, die man als Trainer dort vorfindet, sind gut und mit dem Sportlichen Leiter Nicolas Ulzhöfer und dem Vereinsvorstand um Lothar Derr und Bernd Haag habe ich ein gutes Team an der Seite. Als Trainer habe ich mich beim FC Grünsfeld weiterentwickelt, dennoch sehe ich weiterhin Entwicklungspotenzial in meiner Tätigkeit als Trainer. Wichtig ist mir, dass sich die Spieler individuell weiterentwickeln und Fortschritte machen. Ich denke, das ist mir bisher auch gelungen.

Die Partie gegen Mosbach ist am vergangenen Spieltag ausgefallen. Beeinflusst das die Vorbereitung auf das Königshofen-Spiel?

Gerberich: Wir hätten natürlich sehr gerne gespielt und waren gut eingestellt auf das Spiel. Aber das wirft uns nicht aus der Bahn und wir freuen uns auf das nächste Spiel gegen Königshofen. Die Begegnung gegen den FV Mosbach findet übrigens am Freitag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr beim FC Grünsfeld auf dem Kunstrasen statt. Das Heimrecht wurde getauscht. lh/Bild: FCG