„Unser Kader ist intakt und gut“

Der Druck auf den FSV Hollenbach bleibt hoch. Zwar ist der Oberliga-Aufsteiger mit 17 Punkten nach zwölf Spieltagen im Soll, doch ein Ruhekissen ist dies noch lange nicht. Zu ausgeglichen ist die Liga. So ist das Spiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen am Samstag um 15.30 Uhr in der heimischen „Jako Arena“ für Trainer Martin Kleinschrodt durchaus richtungsweisend. „Es wird nicht über eine

...