Das GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns beginnt in den nächsten Tagen mit der Umsetzung eines Stufenplans zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings. Die Möglichkeit dazu geben die Corona-Verordnung Spitzensport, das umfangreiche Hygienekonzept der TSG-Footballer und die Unterstützung durch das kommunale Testzentrum der Stadt Schwäbisch Hall. Im vergangenen Oktober fand das letzte Teamtraining der Haller Footballer statt.

Seither bestimmten neben dem individuellen Kraft- und Konditionstraining insbesondere Videokonferenzen den Trainingsalltag des GFL-Teams der Schwäbisch Hall Unicorns. Teammeetings, Theorie-Einheiten aber auch angeleitete Fitnesstrainings fanden virtuell statt. Vor ein paar wenigen Wochen kamen Trainingseinheiten auf dem Trainingsplatz in registrierten Kleingruppen von bis zu fünf Spielern und ohne Körperkontakt hinzu.

Die Unicorns trainieren wieder auf dem Platz. © Manfred Löffler

„Auf der Grundlage der Corona-Verordnung für den Spitzensport hätte das GFL-Team den ganzen Winter über gemeinsam auf dem Platz trainieren dürfen“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke und fügt an: „Wir haben das vor dem Hintergrund der Kontaktreduzierung aber bewusst nicht gemacht. Jetzt, rund zehn Wochen vor dem Start der GFL-Saison 2021, müssen wir aber schrittweise zu einem möglichst normalen Training zurückfinden, natürlich mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.“ Zunächst sollen nur jeweils die Offense und die Defense gemeinsam aufs Trainingsfeld. Ab Anfang April sind die ersten Teamtrainings angesetzt.

Kostbare Nachbarschaft

Gehrke verweist dabei auf das Hygienekonzept der Unicorns, das gegenüber dem Vorjahr noch erweitert wurde. Registrierung der Trainingsteilnehmer, Masken- und Abstandsregeln auf und neben dem Platz, Kontaktvermeidung wo immer möglich sowie die Desinfektion von Bällen und Trainingsgeräten gehören bei den Hallern schon seit vorigem Jahr zum Alltag. Nun kommt eine konsequente Teststrategie hinzu: Vor jedem Training werden alle Spieler und Trainer einem Schnelltest unterzogen. Nur mit einem negativen Testergebnis ist die Trainingsteilnahme erlaubt.

Unterstützt werden die Unicorns dabei von ihrem Mannschaftsarzt Klaus Böhme und von der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, deren kommunales Testzentrum sich in direkter Nachbarschaft zum Trainingsgelände der TSG-Footballer befindet. .

Er weiß aber auch, dass die Tests nicht nur organisatorisch sondern auch finanziell eine Herausforderung darstellen: „Bei einem vollen Mannschaftstraining werden wir über 80 Leute testen müssen. Trotz dem einen kostenlosen Test pro Woche geht das natürlich auch ins Geld.“ Aus Sicht der Haller führt daran aber kein Weg vorbei: „Wir halten das zumindest im Moment für zwingend erforderlich. Zur Not muss eben an anderen Stellen gespart werden“, so Gehrke. Außerdem könne man auf die kürzlich für 2021 verlängerten Coronahilfen des Bundes für den Profi- und Spitzensport zählen. axe