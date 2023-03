Unglückliche Niederlage

SSV Waghäusel – SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim 2:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Berberich, Strobel, Schwarz, Konrad, Stang, Schneider, Schmitt (77. Rudelgaß), Kilian, Höpfl, Heidinger (68. Knüll).

Tore: 1:0 Leonie Schlindwein (66.), 2:0 Leonie Leichsenring. – Schiedsrichter: Zelyko Vlatkovic (Neulußheim(

Mehr zum Thema Fußball Gelungener Auftakt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Partie im Fokus Qualität ist besser als der Tabellenplatz Mehr erfahren

Die Zuschauer bekamen zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Spielweisen zu sehen. Während SpG Dittwar/Tauberbischofsheim versuchte, mit vielen Pässen nach vorne zu gelangen, setzte der Heimverein auf lange und hohe Bälle nach vorne in die Spitze. Diese Zuspiele in die Spitze waren eigentlich sehr gefährlich, doch die Defensive der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hatte alles so weit im Griff.

Nach einer Ecke gelang der Heimelf schließlich in der 66. Minute das 1:0. Für die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim war es eigentlich ein recht unglückliches Tor, denn erst nach mehren Klärungsversuchen brachten die Gegnerinnen der Ball im Tor unter. Die Gäste versuchten nun alles, um noch gleichzuziehen, doch trotz einiger Torchancen waren die Bemühungen vergeblich. Nach einer weiteren Ecke kam der SSV Waghäusel in der Schlussphase sogar noch zum 2:0.