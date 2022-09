Ungleiches Duell in Oberkessach

Auf die SpG Adelsheim/Oberkessach II wartet am Sonntag ein schweres Heimspiel: Spitzenreiter Bofsheim/Osterburken II reist an. Die Gäste haben keines der ersten drei Saisonspiele verloren und noch kein Gegentor kassiert, dafür schon imposante 22 Tore geschossen – das sind durchschnittlich 7,3 Treffer pro Spiel. Die Heimmannschaft hat hingegen in dieser Runde noch keinen Punkt geholt.

Ungeschlagen ist auch noch die SpG Krautheim/Westernhausen II. Die Jagsttäler sind am Sonntag bei der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen II zu Gast, die am vergangenen Wochenende bei Tabellenführer mit 9:0 unter die Räder gekommen sind. Zum Nachbarschaftsduell empfängt die Eintracht Walldürn II die „Dritte“ des TSV Höpfingen. Die Gäste gewannen zwei ihrer drei Spiele, während die Wallfahrtsstädter noch immer auf den ersten Punktgewinn warten.

Ein Spiel mehr absolviert

Der noch ungeschlagenen Meisterschaftsfavorit Ahorn war am vergangenen Wochenende spielfrei und ist am Sonntag zu Gast bei der SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II, die ebenfalls die volle Punkteausbeute aus den bisherigen Spielen holte. Die Gastgeber haben allerdings eine Partie mehr absolviert und stehen deshalb in der Tabelle einen Platz besser dar, als die SpG Ahorn.