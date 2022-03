Unentschieden der Tabellennachbarn

SpG Waldhausen/Laudenberg – SpG Krautheim/Westernhausen 1:1

Tore: 0:1 (10.)Lukas Bauer, 1:1(15. Eigentor) Daniel Karl. – Schiedsrichter: Norbert Müller.

Verletzungs- und Corona-bedingt ersatzgeschwächt, gingen die Einheimischen das Spiel vorsichtig an und so war es Lucas Bauer, der in der zehnten Spielminute das 0:1 für die Gäste erzielte. Nach einem Freistoß von Josua Leopold machte D. Müller den viel umjubelten Ausgleich. Mit langen Bällen versuchten beide Mannschaften zum Erfolg zu kommen, doch gute Chancen ergaben sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite. In der zweiten Hälfte war die Heimmannschaft vor allem durch Freistöße und Eckbälle gefährlich, doch die größte Chance hatte der Gast kurz vor Spielende, als Bieber völlig frei am leeren Tor von Weckbach vorbei köpfte.

