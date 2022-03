Underdog in Zuzenhausen

Nach dem 1:1 am vergangenen Spieltag gegen Weinheim strebt der Tabellenzehnte der Verbandsliga Nordbaden, der VfR Gommersdorf, im Spiel der Verbandsliga am Samstag beim FC Zuzenhausen (15 Uhr) ein positives Ergebnis an. Doch die Vorzeichen stehen nicht gut. Es sind einfach zu viele angeschlagen oder verletzt bei den Jagsttälern.

Der Tabellensiebte Zuzenhausen ist in der Rückrunde, wie auch die Gommersdorfer, noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Gommersdorfer Trainer Peter Hogen und Tobias Scheifler konnten seit Rückrundenbeginn nicht auf alle Spieler zurückgreifen und mussten meist improvisieren. Und die Kraichgauer kamen einfach nicht in Tritt, haben von den letzten sechs Spielen Vor- und Rückrunde übergreifend fünf verloren und haben sich dadurch aus der Spitzengruppe verabschiedet. Der Stotterstart des FC in die Rückrunde begann beim FV Kirchfeld, da verloren die Grün-Weißen überraschend mit 1:2. Im Lokalderby beim VfB Eppingen voriges Wochenende hatte der FCZ dann Pech, denn die Würfel zum 3:1-Sieg fielen erst in den letzten Minuten zu Gunsten von Eppingen durch die Treffer in der 87. und 92. Minute. Eine Leistungssteigerung der Mannschaft von den Trainern Steffen Schiek (34) und Marcel Groß (36) war erkennbar. Auch in Gommersdorf fiel der 1:1-Ausgleich der Gäste erst in der 92. Minute.

Für die Jagsttäler wird das Spiel in Zuzenhausen ein ganz schwerer Gang. Die Gommersdorfer sind durch die momentane Verletztenmisere die klaren Underdogs. Im Vorrundenspiel gelang den Gommersdorfern der erste Sieg in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen in der Verbandsliga. Beim jetzigen Duell Hohenlohe – Kraichgau ist Gommersdorf schon vorher im Nachteil, denn angeschlagene und verletzte Spieler sorgen dafür, dass der VfR nicht in Bestbesetzung auflaufen kann. VfR-Co-Trainer Tobias Scheifler sagt: „Wir müssen abwarten bis zum Spieltag. Dann wissen wir erst, wer zum Einsatz kommen oder wer nicht auflaufen kann“.

In Zuzenhausen haben die Gommersdorfer noch nicht gepunktet. Bisher setzte sich der FCZ zwei Mal (2:0, 3:2) durch. Ein kaum sichtbarer Hoffnungsfunken auf ein positives Abschneiden klimmt dieses Mal beim VfR Gommersdorf.