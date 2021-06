Ulm gewinnt WFV-Pokal

Der SSV Ulm 1846 hat das Finale des Württembergischen Landespokals gegen die TSG Balingen gewonnen. Die Ulmer gewannen wie schon im vergangenen Jahr mit 3:0. Aufgrund der Unsicherheiten der Corona-Pandemie wurde das Finale im DB- Regio-WFV-Pokal ohne Zuschauer geplant und durchgeführt. Lediglich eine Delegation der beiden Vereine sowie einige Ehrengäste des Württembergischen Fußballverbands verfolgten die Partie.

28 Minuten dauerte es im Gazi-Stadion in Stuttgart, bis der erste Treffer fiel. Nach einem Durcheinander im Balinger Strafraum landete der Ball auf dem Knie von Adrian Beck, der mit einem kleinen Wackler den Ball an der Balinger Verteidigung vorbei legte und aus elf Metern vollstreckte.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit leichten Vorteilen für die Ulmer, die nach 53. Minuten das 2:0 nachlegten. Eine Flanke von Adrian Beck köpfte Tobias Rühle als Bogenlampe ins lange Eck zur verdienten Führung für den Favoriten.

Nur drei Minuten nach dem 2:0 machte Ulm durch Felix Higl mit seinem 3:0 alles klar (56. Minute). Nach feiner Vorarbeit von Coban tauchte Higl völlig frei am Fünfmeterraum auf und schob ins leere Tor ein. Balingen legte am Ende zwar noch einmal einen Gang zu und hätte durch einen Freistoß von Fabian Kurth in der 85. Minute beinahe verkürzen können, doch der Ulmer Pfosten verhinderte das 1:3.

Der SSV Ulm steht damit im zweiten Jahr in Folge als Württembergischer Landespokal-Sieger fest und darf sich auf den Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals 2021/22 Anfang August freuen. SSV-Stürmer Tobias Rühle: „Gegen einen Zweitligisten, das wäre gut. Da hätten wir vielleicht eine Chance an einem guten Tag.“ pati