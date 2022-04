Uissigheim will es wissen

Am Ostermontag beginnt die Rückrunde der Landesliga mit einer Auf- und Abstiegsrunde. In der Aufstiegsrunde sieht es ganz danach aus, als ob die Entscheidung über Meisterschaft und Relegation zwischen dem Spitzenquartett fällt, denn: Der Tabellenfünfte VfR Uissigheim hat auf den Vierten FV Mosbach bereits sechs Punkte Rückstand. Ganz nach oben sind es sogar zwölf und dreizehn Zähler. Selbst wenn alle Punkte aus der Hinrunde gegen die Mannschaften der Abstiegsrunde aus der Wertung gefallen wären, hätte sich an den Tabellenplätzen der besten vier Teams nichts geändert.

Mit einem Sieg in Oberwittstadt könnte der FV Lauda zumindest für eine Woche von Platz drei auf Rang eins klettern. Denn der Tabellenzweite FC Grünsfeld pausiert. Außerdem müsste der VfR Uissigheim Schützenhilfe leisten und im Heimspiel Türkspor Mosbach mit einem Remis Paroli bieten.

Auf den Zahn fühlen will der VfR Uissigheim dem großen Favoriten Türkspor Mosbach, der mit seiner 5-2-2-Auswärtsbilanz tatsächlich mit der 6-2-1-VfR-Heimbilanz nicht ganz mithalten kann. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Türkspor. Es gab in den Vorjahren deutlichere Niederlagen des VfR, doch vor vier Jahren behielt er in einem spannenden Spiel und einem Siegtreffer in letzter Minute mit 3:2 einmal die Oberhand.

Beim TSV Oberwittstadt stellt sich der Tabellenzweite FV Lauda vor. Anfang August letzten Jahres siegte der FV dank des Doppelpacks von Goran Jurjevic beim TSV mit 2:0. Der Gastgeber hatte in der Hinrunde große Mühe, noch die Aufstiegsrunde zu erreichen. Erst am fünftletzten Spieltag wurde Rang neun erreicht und bis zum Schluss dank der besseren Tordifferenz gegen den punktgleichen FC Schloßau verteidigt.

Erst einmal zufrieden?

Welchen Einfluss der neue Spielmodus auf die Partie des TSV Höpfingen gegen den Tabellennachbarn SV Neunkirchen hat, muss sich zeigen. Denn nur der Sieger hätte noch Aussichten, mit einer Erfolgsserie noch den Anschluss an das führende Quartett zu finden. Zeigen sich beide Teams dagegen zufrieden, die Abstiegsrunde abgewendet zu haben, dürfte sich die Spannung in Grenzen halten. Im letzten Jahr zeigte sich der TSV Höpfingen sehr torfreudig und gewann gegen den SV Neunkirchen mit 4:2.

Beim heimstarken SV Königshofen will der FV Mosbach unbedingt die ersten Zähler in der Aufstiegsrunde einfahren. Mit sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze haben die Gäste nach unten sieben Zähler Vorsprung vor den Messestädtern. Diesen Rückstand zu verkürzen, ist das Ziel des SV (siehe auch Interview mit Trainer Ralf Schad auf dieser Seite). Im Hinspiel musste sich der SV Königshofen in Mosbach mit 0.2 geschlagen geben. Auch die 1-1-6-Bilanz der letzten Jahre seit 2017 spricht eindeutig für die Gäste. Sportlicher SV-Spielleiter Martin Michelbach warnt deshalb: „Jetzt geht es nur noch gegen Top-Teams. Es werden außergewöhnliche Leistungen benötigt, um auch gegen diese Gegner zu punkten.“

