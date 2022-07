Uiffingen schließt sich dem 1. FC Umpfertal an

Die Fußballmannschaft des SV Uiffingen wird sich in der kommenden Saison dem 1. FC Umpfertal anschließen. Der SV Uiffingen spielte in der Saison 2021/22 noch in der Kreisklasse B Tauberbischofsheim, nun werden die fußballerischen Aktivitäten „unter dem Dach des 1. FC Umpfertal weitergeführt“, wie Steffen Kuhn, Vorstand der Umpfertäler auf FN-Nachfrage erläutert.

Es hätte immer mal wieder „Stammtischgespräche“ über einen möglichen Zusammenschluss gegeben, doch konkreter wurden diese bisher nie, so Kuhn weiter. Personalsorgen waren nun der Grund, sich den Umpfertälern anzuschließen.

Erste Gespräche über den Zusammenschluss wurden bereits diese Woche geführt, doch wie genau alles ab der kommenden Saison aussehen werde, stehe noch nicht fest. Ob die Neuankömmlinge in der ersten oder zweiten Mannschaft (Landesliga oder Kreisklasse B) auflaufen werden, sei noch offen.

Eines ist aber klar: „Wir sind über jeden Spieler sehr froh. Die Jungs sind eine große personelle Verstärkung für uns“, macht Steffen Kuhn deutlich. Heimspielse sind in der Saison 2022/23 dann auch in Uiffingen geplant.