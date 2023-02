Überraschung im Pokal

SGM Markelsheim/Elpersheim – GSV Waldtann 1:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Markelsheim/Elpersheim: Gröner, Schmidt, M. Engelhardt, Schieser, Kühweg, J. Popp, Da. Wischke (56. Braun), Staudt, Silberzahn, Pflüger (56. F. Engelhardt), Grüner (85. Gundling).

Waldtann: Hertfelder, Hörner, Keith (66. Wenzel), Herderich, Rottler (87. Haag), Singer (46. Wüstner), Wolz, Keller, Gleß, Reuter (80. Stehpreis), Schneider.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball „Mega-Vorfreude“ auf das Pokalspiel Mehr erfahren Europa League Später Schock nach Hradeckys Eigentor: Bayer vor Aus Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Magische Eintracht-Nacht abgesagt Mehr erfahren

Tor: 1:0 (81.) Hannes Braun. – Schiedsrichter: Boas Fischle (Michelbach)

Regen und Graupel bei diesem Viertelfinalspiel im Hohenloher Bezirkspokal zogen das ohnehin schwierige „Geläuf“ in Elpersheim noch mehjr in Mitleidenschaft, so dass technisch anspruchsvoller Fußball nur schwer möglich war.

Nach anfänglichen Abtasten gingen die beiden Mannschaften etwas mehr in die Offensive. Einen Klassenunterschied zwischen dem A-Ligisten und Bezirksligisten offenbarte sich dabei nicht. Bei der SGM fehlte in der ersten Hälfte der „berühmte“ letzte Pass, um wirklich zwingend zu werden. Die Heim-Defensive um Spielertrainer Silberzahn stand gut stand, erlaubte sich aber nach knapp 30 Minuten einen Lapsus. Wolz lief allein auf das Tor zu, konnte aber den hervorragenden Heim-Keeper Gröner nicht überwinden.

Nach dem Seitenwechsel hatte die SGM ein leichtes spielerisches Übergewicht, dennoch blieb der GSV aber gefährlich. So musste Gröner abermals gegen Wolz parieren.

Die Hereinnahme von Braun ließ das Spiel endgültig zu Gunsten der Taubertäler kippen. Er wurde mehrmals gut in Szene gesetzt. Knapp zehn Minuten vor dem Ende ließ er mit einem Haken einen Gästeverteidiger stehen, legte sich den Ball auf den linken Fuß und schob aus knapp 10 Meter gegen einen chancenlosen Gäste-Keeper ein. Dem vielumjubelten Führungstreffer folgten keine gefährlichen Aktionen mehr, sodass die SGM unterm Strich verdient ins Pokal-Halbfinale einzieht. Dort hat man ein Heimspiel gegen Bezirksligist Öhringen. cg