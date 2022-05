Turbulente Partie endet remis

Vor einer beachtlichen Kulisse trafen die U19-Junioren des FSV Hollenbachs und des SV Sandhausens in der Oberliga aufeinander. Dieses Spiel versprach, was die Tabellenkonstellation vorhersagte – ein wahres Spitzenmatch zweier erfolgreicher Mannschaften, das schließlich 3:3 endete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hollenbach begann forsch und erzielte bereits nach vier Minuten den 0 Führungstreffer durch Marvin Heinzl. Maxi Beck und Marco Specht spielten einen Eckball gut aus, Specht brachte eine Flanke gefühlvoll in den Strafraum und Heinzl vollendete. Sandhausen übernahm die Initiative und drängte auf das Hollenbacher Tor. Der Ausgleich in der 26. Spielminute war verdient. Sandhausen war bemüht und wollte mehr, Hollenbach blieb aber immer wieder durch Konter gefährlich. Rico Hofmann erzielte in der 33. und 45. Minute die 2:1- und 3:1-Führung für Hollenbach. Beim 2:1 setzte er sich gut gegen seinen Gegenspieler durch und drosch den Ball in die Maschen. Beim 3:1 drückte er eine Flanke mit dem Kopf über die Linie. So ging es mit 3:1 in die Kabine.

In der zweiten Hälfte wurde der Sandhäuser Druck immer größer. Hollenbach stemmte sich gegen den individuell sehr stark besetzten Gegner. Entlastungsangriffe verpufften aber immer mehr und man verpasste es, in der ein oder anderen Situation nachzulegen. So kam Sandhausen in der 63. und 85. Minute zum 3:2 und 3:3.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tobias Ippendorf: „Es ist schade, dass wir die Halbzeitführung verspielt haben. Wenn man ehrlich ist, hat sich Sandhausen den Punkt aber auch absolut verdient. Wir haben nun in den verbleibenden 3 Spielen die Chance den 3. Platz zu halten. Das ist schon eine tolle Sache.“