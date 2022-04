Tufekovic bleibt bei Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim kann langfristig mit Torhüterin Martina Tufekovic planen. Die 27-Jährige, die seit 2010 im Verein spielt und bisher 92 Bundesliga-Begegnungen im TSG-Trikot bestritt, hat ihren Vertrag im Kraichgau vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. „Martina hat sich nicht ohne Grund mittlerweile bis in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt, in der Liga überzeugt sie durch konstant gute Leistungen und auch in der Champions League konnte sie sich in dieser Saison mit ihren Qualitäten auszeichnen“, sagt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. „Bei uns ist sie zu einer verlässlichen Führungsspielerin gereift und mit ihrem enormen Ehrgeiz versucht sie immer, die Mannschaft mitzuziehen.“

