Türkspor ist Verbandsligist

SV Neunkirchen – FC Grünsfeld 2:4

Neunkirchen: Haas, Agac, Homoki, Karic, Hader (78. Schilling), Stoitzner, Schmitt, Ihrig, Thal, Mitto (46. Eiermann), Lenz.

Grünsfeld: Ekert, T. Dürr, D. Dürr, Konrad, Wagner, Müller (54. Kraft), B. Scherer (46. Kordmann), Engert (78. D. Gerberich), S. Scherer, Eckert (78. Schreck), Häusler.

Tore: 1:0 (7.) Ihrig, 1:1 (16.) Müller, 1:2 (55.) Häusler, 2:2 (68.) Hader, 2:3 (76.) Häusler, 2:4 (81., Elfmeter) Kraft, – Gelb-Rote Karte: Eiermann (82.).– Schiedsrichter: Johannes Oeldorf. – Zuschauer: 100.

Von Beginn an entwickelte sich eine muntere Partie, in der beide Seiten den Ball gut laufen ließen. Die Heimelf ging nach Ballgewinn und schnellem Spiel über außen früh in Führung. In der Folge hatte Grünsfeld mehr Ballbesitz und erzielte in der 16. Minute durch Lukas Müller den Ausgleich. Der Gast blieb das etwas aktivere Team, war aber nicht konsequent genug. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf besser aus der Kabine, und Hader scheiterte früh an Keeper Ekert. Auf der Gegenseite machten es die Gäste besser und gingen mit 2:1 in Führung. Beide Teams versuchten auch in der Folge, offensiv zu agieren, aber es dauerte bis zur 68. Spielminute, ehe Ihrig den Ball perfekt für Hader querlegte und der das Spielgerät überlegt an Ekert vorbei ins Tor legte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zunehmend eine hektische Partie, und der Gast erzielte in der 76. Minute das 3:2 durch Häußler. Die Partie blieb in der Schlussphase sehr zerfahren, und in der 81. Minute besorgte Kraft per Foulelfmeter den 2:4-Endstand.

FV Mosbach – VfR Uissigheim 6:0

Mosbach: Tsiapkinakis, Grub, Frey, Zauner (56. Bieler), Mohr (62. Ebert), Kerling, Martin, Stadler, Wolf (62. Lorenz), Heizmann, Karic (62. Augustin).

Uissigheim: Roßmann, Lemnitz, Rüttling, Schmitt, Göbel, Sladek (46. Winkler), Faulhaber, Duschek, Martin, Schipper (67. Krug), Walz.

Tore: 1:0 Karic (26.), 2.0 Martin (30.), 3:0 Karic (40.), 4:0 Karic (45.), 5:0 Stadler (72.), 6:0 Kerling (79.). – Schiedsrichterin: Sarah Fahrer (Kürnbach). – Zuschauer: 150.

Die Krümpelbeck-Elf nahm von Anfang an das Zepter in die Hand und drückte dem Gegner aus Uissigheim ihren Stempel auf. So kam der FV schon in der zehnten Spielminute durch Stadler frei zum Kopfball, die Latte rettete vorerst. Der MFV kam zu weiteren Großchancen, und so war es Karic, der nach einem langen Ball von Frey in der 26. Minute frei vor der Kiste den Torhüter überlupfte und die Führung für die Kreisstädter brachte. Nur vier Minuten später setzte Martin sich im Getümmel mit einem klasse Dribbling durch und erzielte das zweite Tor. Der MFV nutzte seine Spieldominanz vor der Halbzeit weiter und erhöhte in der 40. Minute durch Vorlage von Stadler auf das 3:0 durch Karic. Halbzeit war noch lange nicht und so war es Grub, der in der 45. Minute Karic mit einer Zuckerflanke bediente. Der MFV machte in der zweiten Halbzeit da weiter, wo er aufgehört hatte, und ließ hinten nichts anbrennen. Zweimal schossen die Uissigheimer an der Kiste vorbei, ein weiterer Freistoß, nah am Strafraum, ging über die Latte. In der 72. Spielminute bediente wieder Youngster Grub und fand Stadler, der nur noch einschieben musste. In der 79. Minute trat Kerling einen Freistoß aus der Distanz, der von den Uissigheimern jedoch unhaltbar abgefälscht wurde und so seinen Weg ins Tor fand. Der MFV zeigte eine engagierte Leistung und hätte das Ergebnis auch höher gestalten können.

TS Mosbach – TSV Höpfingen 4:1

Mosbach: Alhamoud Alobid, Artun, Satilmis (88. Schäfer), Zejnaj, Erdem, Pasalic, Cabraja (77. Zounzounras), Wissutschek, Tutea (66. Kurunc), Ünsal, Yilmaz (66. Kaplan).

Höpfingen: Stöckel, Lukas Kuhn, Hering, Nohe, Bartesch, Knörzer, Eisenhauer (66. Lucas Kuhn), Hauk (20. Farrenkopf), Dalhues, Klier (71. Böhrer), Streun.

Tore: 1:0 Wissutschek (34.), 2:0 Zejnaj (40.), 3:0 Cabraja (52.), 3:1 Bartesch (63.), 4:1 Cabraja (65.). – Schiedsrichter: Stefan Faller (Neuthard).

Die erste Chance der Partie hatte der TSV Höpfingen, doch vergaben die Gäste diese Möglichkeit. Es dauert fast 20 Minuten, bis die Arslan-Elf in das Spiel fand und der Begegnung ihren Stempel aufdrückte, was sich nach 34 Minuten durch den Treffer zum 1:0 von Dennis Wissutschek ausdrückte. Dardan Zenjaj sorgte für die 2:0-Halbzeitführung (40.). Nach dem Seitenwechsel vergab Höpfingen wiederum eine Torchance. Danach erhöhte Türkspor den Druck. Nachdem Marko Cabraja in der 52. Minute das 3:0 erzielt hatte, wanderten die Blicke der Mosbacher nach Lauda. Zwar gelang Höpfingen durch Hans-Christian Barteschs Treffer in der 63. Minute das 3:1, doch zwei Minuten später machte Marko Cabraja mit seinem zweiten Goal des Matches mit dem 4:1 alles klar. Nach dem Schlusspfiff in Lauda knallten bei TS Mosbach die Korken.