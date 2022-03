Türkgücü will die Kreisstädter ärgern

Alle Partien der Kreisliga starten am Sonntag zur selben Zeit. Der VfB Reicholzheim empfängt zum ersten Heimspiel nach der Winterpause die SpG Schwabhausen/Windischbuch. Der Gastgeber verlor das Verfolgerduell zuletzt gegen Tauberbischofsheim und liegt nun schon elf Zähler hinter Spitzenreiter Großrinderfeld. Die Gäste gewannen gegen Schlusslicht Külsheim und konnten sich mit dem Sieg ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Auf dem Papier ist Reicholzheim der Favorit.

Eine gute Leistung, jedoch ohne Punkte blieb Türkgücü Wertheim im Spiel gegen Großrinderfeld. Auch wenn die Wertheimer Mannschaft sich davon nichts kaufen kann, zeigte man eine beherzte Partie und brachte den TuS an seine Grenzen. Nun will man den nächsten Favoriten auf die Meisterschaft längstmöglich ärgern und den Kreisstädtern Punkte abknüpfen. Der TSV Tauberbischofsheim gewann seine Auftaktpartie souverän und geht mit Selbstvertrauen in die Partie bei Türkgücu. Um an Großrinderfeld dran zu bleiben, ist ein Sieg für den TSV Pflicht.

Spitzenspiel auf dem Sportgelände des FC Gissigheim. Die Zuschauer dürfen sich auf eine umkämpfte und spannende Begegnung freuen. Im Hinspiel behielt der FV Brehmbachtal im Duell mit der TuS Großrinderfeld knapp die Oberhand. Für diese Niederlage will Großrinderfeld nun Revanche und seine Ambitionen mit einem Sieg gegen einen der Verfolger untermauern. Am vergangenen Wochenende gewannen beide Teams ihre Auftaktbegegnungen. Aufseiten des FVB knipsten deren beide Top-Torjäger Tim Faulhaber und Kürsad Yildirim. Großrinderfeld ist nach dem Ausfall von Stürmer Fabian Michel in der Offensive nun flexibler. So traf zum Rückrundenauftakt erstmals Jakob Ille doppelt. Welchem Team gelingt ein Sieg oder gibt es eine Punkteteilung?

Wertheimer Duell auf dem Sportplatz des SV Dertingen. Der heimische DHK Kickers Wertheim empfängt den Nachbarn TSV Kreuzwertheim. In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften neun Punkte. Die Kickers wollen mit dem sechsten Saisonsieg wichtige Zähler im Abstiegskampf einfahren. Die Gäste des TSV stehen in der Pflicht. Fünf Punkte hat man bereits Rückstand auf das rettende Ufer.

Den Gegner nicht unterschätzen

Punkten, punkten, punkten – so lautet die Devise beim VfR Gerlachsheim. Das Team von Spielertrainer Christian Semmler ist mit schwachen acht Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz in der Tabelle zu finden. Um die Chance Klassenerhalt zu wahren, muss man gegen Mannschaften wie den 1. FC Umpfertal punkten. Doch die Gäste sollte man wahrlich nicht unterschätzen, denn mit Maximilian Dürr haben sie einen Dreierpacker der vergangenen Woche in deren Reihe. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete durch einen Last-Minute-Treffer des VfR 3:3.

Die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen empfängt die SpG Balbachtal. Mit einem Sieg am vergangenen Spieltag blieb die Heimmannschaft an den Top Teams der Liga dran. In Unterschüpf wartet auf die Zuschauer eine Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn. Die heimische SpG hat die zweitbeste Offensive der Liga und stellt mit Yannick Braun den besten Torjäger bislang.

Der TSV Gerchsheim empfängt den SV Pülfringen. Mit dem knappen Sieg zuletzt hat Gerchsheim den Anschluss an Tauberbischofsheim und Spitzenreiter Großrinderfeld gehalten. Nun will man gegen Pülfringen den zweiten Sieg in Folge nach der Winterpause einfahren. Nach der Niederlage gegen Unterschüpf/Kupprichhausen wartet nun der nächste schwere Brocken auf Pülfringen. Der SVP benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte, um nicht noch tiefer abzurutschen.

Zum Siegen verdammt

Kaum noch Hoffnung gibt es derzeit für den FC Külsheim. Der Rückstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits acht Punkte. Im Spiel gegen die SpG Wittighausen/Zimmern ist der FCK zum Siegen verdammt, um zum einen den Abstand nicht noch größer werden zu lassen und zum anderen ein wenig an die vor ihm stehenden Mannschaften heran zu kommen. Doch auch die SpG benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Zähler. Welche Mannschaft kann am Wochenende einen immens wichtigen Sieg einfahren?