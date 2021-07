TSV-Urgestein folgt auf TSV-Urgestein

Bei den Seniorenfußballern des TSV Höpfingen, der auch in der kommenden Runde mit drei Teams an den Start geht, stellte Abteilungsleiter Timo Frisch mit seinem Team jüngst wichtige Weichen: So folgt beim Landesligisten TSV Höpfingen I „TSV-Urgestein auf TSV-Urgestein“: Der 39-jährige Ex-Torwart Daniel Nohe, inzwischen Inhaber der Trainer-B-Lizenz, tritt nämlich die Nachfolge von Steven Bundschuh an. Dieser hatte seit der Saison 2018/2019 die Landesliga-Mannschaft des TSV und zuvor eine Saison lang den TSV II in der Kreisliga trainiert .

Steven Bundschuh beendet seine erfolgreiche Trainer-Tätigkeit berufsbedingt, da er zum Rektor des Walter-Homann-Schulverbandes (Hardheim) ernannt wurde. Daniel Nohe, der mit seinem „Kumpel“ Steven Bundschuh als Aktiver zwei Aufstiege in die Verbandsliga sowie den legendären Klassenerhalt dort feierte, sammelte bereits Trainererfahrung beim SV Seckach in der Kreisliga von 2017 bis 2019 und war bis dato im TSV-Jugendbereich aktiv.

Unterstützung wird er durch weitere „Ur-TSVer“ erfahren. So wird in der kommenden Saison sein Torwart-Kollege aus Landesliga- und Verbandsliga-Zeiten, Andre Kaiser, die Landesliga-Mannschaft mitbetreuen und wie in der Vergangenheit weiterhin als Torwarttrainer bei allen drei Teams wirken. Ebenso werden sowohl TSV-Intimus Kim Schöne mit seiner enormen Trainer-Erfahrung als auch Steven Bundschuh mit Rat und Tat immer wieder zur Seite stehen. „Bei Daniel ist unser Team in besten Händen“, so sein Vorgänger.

Ebenfalls “TSV-Insider“ werden als Trainer beim TSV Höpfingen II und beimTSV Höpfingen III fungieren. Somit wird Matthias Beckert mit seinem Partner Bruno Münch den zur Saison 2018/2019 begonnenen Weg „mit dem Blick für junge Spieler“ beim TSV II fortsetzen. Ihr Team stand nach acht Spieltagen der vergangenen Runde, die dann abgebrochen wurde, in der Kreisklasse A aussichtsreich an der Tabellenspitze.

Beim TSV III, in der Kreisklasse B spielend, übergeben die bisherigen Coaches Daniel Hollerbach und Philipp Folhoffer ein intaktes Team an ihre Nachfolger Torsten Kaiser, der von Kindesbeinen an die Kickschuhe für seinen TSV schnürt, und dem routinierten Daniel Zöllner. ro