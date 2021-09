TSV Oberwittstadt will Derby zur Wende nutzen

Mit dem 5:0-Auswärtssieg am Mittwochabend in Wertheim kletterte der SV Königshofen in der Tabelle der Landesliga Odenwald gleich um fünf Plätze höher. Der vierte Spieltag war insgesamt ein besonderer Tag der Torhüter, denn mit Semijel Talic (TSV Rosenberg), Jannis Maier (SV Königshofen), Abdel Aziz Zakari (FV Lauda), David Keller (FC Schloßau), Michael Rupp (TSV Assamstadt) und Sven Bornhorst (FC Grünsfeld) hielten gleich sechs Keeper ihren Kasten 90 Minuten sauber. Selbst vor dem gegnerischen Tor wurde mitgemischt, als Andreas Jetzlaff mit seinem Kopfballtor zum 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit in Reichenbach den ersten Punktgewinn für seine Mannschaft sicherte.

Noch nicht ihre Bestform gefunden haben der TSV Oberwittstadt und der TSV Rosenberg, die im ersten Samstagsspiel aufeinandertreffen. Absolut ausgeglichen ist die 8-4-8-Bilanz im Direktvergleich, was ein offenes Spiel erwarten lässt. So trennte man sich vor einem Jahr in der Landesliga mit 2:2. Die zwei Treffer von Andreas Rüttenauer zur 2:0-Führung beantworteten Patrick Haas und Simon Leis mit zwei Gegentreffern. Das Torschützen-Trio dürfte auch für diese Partie von Anfang an dabei sein.

Trainer Claudio Henn zeigt es an: Es soll nach oben gehen für den TSV Oberwittstadt. © Herrmann

Mit David Keller und Abdel Aziz Zakari treffen in der Partie des FC Schloßau gegen den Zweiten FV Lauda zwei Torhüter aufeinander, die zuletzt rundum überzeugten. Ob sie diesmal stärker gefordert werden, ist eine Frage an die Angriffsreihen. Und hier sind die Gäste klar in Vorteil. Der Gastgeber schaufelte mit nur drei Toren zwar vier Zähler auf sein Punktekonto, doch die Laudaer könnten ihre beste Offensivreihe aufbieten, die mit 17 „Buden“ den Liga-Bestwert aufweist.

Wenn es läuft, dann läuft es, dürfte sich Tabellenführer Türkspor Mosbach sagen, denn vor dem Auswärtsspiel beim FSV Waldbrunn sieht er sich im Aufwind. Der Gastgeber kehrte mit einer 1:3-Niederlage beim FV Mosbach zurück. Angeschlagene Boxer sind bekanntlich gefährlich, deshalb sollte Waldbrunn nicht unterschätzt werden. Das letzte Pflichtspiel war ein Pokalspiel im August 2020, das Türkspor mit 3:0 für sich entschied. Davor behielt der FSV in sechs Anläufen nur einmal die Oberhand. Türkspor hatte zuletzt beim 3:1-Sieg über Oberwittstadt reichlich Arbeit, um einen 0:1-Rückstand zu drehen.

Im Heimspiel des SV Wagenschwend gegen den FV Reichenbuch muss sich zeigen, ob der Gastgeber nach dem historischen Erfolg mit dem Erreichen des Halbfinals im BFV- Pokal wieder im Alltag der Liga an diese Leistung beim TSV Assamstadt (Bericht Seite 21) anknüpfen kann. Die bisher einzigen Landesliga-Duell entschieden die Gäste in einem Heimspiel mit 3:2-Toren für sich.

Aufbessern will der TSV Höpfingen seine bisher ausgeglichene 1-1-1-Saisonbilanz mit einem Heimsieg über den SV Nassig. Die Gäste sind es gewohnt, in den unteren Gefilden erfolgreich gegen den immer wieder mal drohenden Abstieg zu kämpfen. Im August gelang es den Gästen, daheim den TSV Höpfingen mit 2:0 aus dem Pokal zu werfen. Soll jetzt auch in Höpfingen etwas Zählbares her, dürfen nicht so viel Torchancen ungenutzt liegenbleiben wie bei der 2:3-Heimniederlage gegen Hundheim/Steinbach. Höpfingen hofft darauf, an den 4:2-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Neunkirchen anknüpfen zu können.

Der FC Hundheim/Steinbach trifft im Heimspiel gegen den TSV Assamstadt auf einen Gegner, der erst am Mittwochabend in einer hart umkämpften Pokalpartie im Achtelfinale sämtlichen Kräfte mobilisieren musste. Ob die Enttäuschung so groß ist, dass die Spieler von Trainer Horst Beck nicht so recht bei der Sache sein werden, darf jedoch bezweifelt werden. Schließlich gehört Assamstadt mit Türkspor Mosbach und Lauda zu dem Trio, das noch keine Niederlage in der Runde einstecken musste. Nachdem im letzten Jahr beide Duelle wegen der Pandemie ausfielen, gab es den letzten Kräftevergleich 2019, als der Gastgeber sich mit dem TSV Assamstadt beim 2:2 die Punkte teilte.

Kann der SV Neunkirchen den Aufwärtstrend des FC Grünsfeld stoppen? Die aktuelle Form sieht die Gäste im Vorteil, während die 3-2-2-Bilanz der letzten Jahre knapp den Gastgeber vorne sieht. Beide Teams könnten mit einer Punkteteilung durchaus leben, die es zuletzt schon zweimal 2019 und 2020 mit 1:1 gab. Mit nur zwei Gegentreffern des FC in vier Spielen hat der SV Neunkirchen eine sehr routinierte Abwehr vor sich, die es zu überwinden gilt.

Viel Spannung verspricht das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn VfR Uissigheim und FV Mosbach. Der VfR kassierte zuletzt in Grünsfeld die erste Saisonniederlage und will sich jetzt auf heimischem Gelände schadlos halten. Mit einem Dreier ließe sich auch die eindeutig für die Gäste sprechende 4-6-21-Direktbilanz etwas aufhübschen. Vor zwei Jahren nahmen die Mosbacher bei einem 2:0-Erfolg allerdings die Punkte mit.