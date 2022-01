TSV Mudau: Weiter mit Trainer-Trio

Noch ist Winterpause beim Buchener Fußball-Kreisligist TSV Mudau, Aktivitäten gab es trotzdem. Der Verein hat die Weichen für die kommende Runde gestellt. Die Trainer Maurice Beier und Dennis Hutter sowie Co-Trainer Christoph Hornbach werden auch künftig das Trikot des TSV tragen und in ihren Funktionen tätig bleiben. „Wir waren uns im Trainerteam schnell einig, dass wir weiterhin Teil der Truppe sein wollen und sehen in der jungen Mannschaft noch weiteres Entwicklungspotenzial“ berichtet Dennis Hutter. Von Seiten des Vereins ist man mit der geleisteten Arbeit mehr als zufrieden. Der Vorsitzende Ralf Hauk freut sich: „Die Mannschaft hat unter dem Trainer-Trio eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den positiven Ergebnissen der Hinrunde und dem Pokalgewinn widerspiegelt.“

