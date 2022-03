TSV Mudau ist Favorit im Derby

FC Schweinberg – SpG Waldhausen/Laudenberg: Der Start ins neue Fußballjahr verlief für die Gastgeber aus Schweinberg alles andere als rosig. Eine 0:2-Niederlage kassierte der FCS in Heidersbach. Der Rückstand auf den rettenden Relegationsplatz beträgt nun schon zwölf Punkte. Um die Klasse noch irgendwie zu halten, brauchen die Schweinberger neben einem mittleren Fußballwunder vor allem eines: Punkte – und die am besten schon im Flutlichtheimspiel am Freitagabend gegen die SpG Waldhausen/Laudenberg. Die Statistik verspricht jedoch nichts Gutes: Im Hinspiel ging der FCS mit 0:5 in Waldhausen baden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SpG Krautheim/Westernhausen – VfB Heidersbach: Dieses Duell versprach in der Vergangenheit vor allen Dingen immer eines: viele Tore. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde entschied der Gastgeber deutlich mit 6:1 für sich. 2020 schenkte Heidersbach der SpG sieben Tore ein.

FC Hettingen – SpG Götzingen/Eberstadt: Die Gäste sind mit einer Niederlage in das neue Fußballjahr gestartet und rutschten dadurch auf den sechsten Tabellenplatz ab. Auf den VfB Altheim, den derzeitigen Tabellenvierten, hat das Team von Andreas Beckmann jedoch nur zwei Punkte Rückstand. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Sieg gegen den abstiegsgefährdeten FC Hettingen fast schon Pflicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spvgg. Hainstadt – TTSC Buchen: Hainstadt gibt auch im neuen Fußballjahr den Ton in der Kreisliga Buchen an. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Osterburken beträgt weiterhin drei Punkte. Um die Spitzenposition weiter zu halten, sind keine Ausrutscher erlaubt. Der Sieg gegen den Tabellendreizehnten TTSC Buchen ist fest eingeplant.

TSV Mudau – FC Donebach: Wenn Mudau und Donebach in einem Fußballspiel aufeinandertreffen verspricht das vor allen Dingen immer ein: ein emotionales und spannendes Duell. Mit Blick auf die Tabelle geht der heimische TSV wie auch schon im Hinspiel als klarer Favorit ins Derby. Die Begegnung im August entschied Mudau dann aber doch nicht so klar für sich, wie erwartet: Erst ein verwandelter Elfmeter in der 82. Minute durch Stefan Haber brachte die Entscheidung. Wird es diesmal ähnlich spannend?

TSV Buchen – SpG Sennfeld/Roigheim: Während der TSV Buchen immerhin einen Punkt gegen Waldhausen/Laudenberg holte, gaben die Gäste jüngst eine 3:0-Pausenführung noch aus der Hand und rutschten dadurch auf den fünften Tabellenplatz ab. Die beiden Mannschaften trennt in der Tabelle lediglich ein Punkt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eintracht Walldürn – VfR Gommersdorf II: Die Heimmannschaft hatte auf einem sicheren 13. Tabellenplatz überwintert, rutschte aber durch die 1:6-Klatsche in Osterburken auf den Abstiegsrelegationsplatz ab – jedoch punktgleich mit dem TTSC Buchen. Mit einem Sieg gegen die Verbandsligareserve des VfR Gommersdorf kann das junge Team von Ronny Lein demnach die gefährliche Zone wieder verlassen. Der Tabellennachbar aus Buchen hat nämlich mit dem Spitzenreiter Hainstadt den deutlich schwierigeren Gegner vor der Brust.

VfB Altheim – SV Osterburken: Die Gäste aus der Römerstadt haben nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hainstadt, der Vorsprung auf den Drittplatzierten Mudau beträgt jedoch auch nur zwei Punkte. Ein Sieg gegen den VfB Altheim ist für das Team von Marcel Baumann deshalb Pflicht, um in der Spitzengruppe weiter mitzumischen. Die Heimmannschaft sicherte sich jüngst einen Last-Minute-Sieg gegen Götzingen/Eberstadt und kletterte auf den vierten Platz, der Abstand zu den Top drei beträgt jedoch sieben Punkte.