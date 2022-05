TSV II neuer Spitzenreiter dank Pindric-Viererpack

Kreisliga Buchen

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SpG Krautheim/Westernhausen – Eintracht Walldürn 3:1

Krautheim/Westernhausen: S.Schiemer, P.Stöckel, C. Ostertag, L. Jäger (87. L. Volk), M. Biko, P. Tittl, S. Schmelzer, E. Bieber, C. Bieber, M. Huck (60. J. Zürn), H. Hettinger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Walldürn: S. Trabold, L. Fach (81. S. Ekinci), J. Grimm, A. Fach, T. Trabold, A. Haun (72. M. Fritsch), M.Schüler, P. Leis, T. Golderer, L. Leiblein, A.Kreis.

Tore: 1:0 (17.) Erik Bieber, 2:0 (41.) Philip Stöckel, 2:1 (87.) Marvin Fritsch, 3:1 (90.+3) Erik Bieber. – Schiedsrichter: Qizheng Sun.

SV Schlierstadt – VfR Gommersdorf II 0:1

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Schlierstadt: T. Breitinger, B. Kettermann, J. Eberle, M. Linsler, S. Genzwürker, N. Owart, L. Remmler, K. Kepton (78. J. Schmidt), D. Heimberger, T. Engel (56. S. Münch), N. Rngel.

Gommersdorf: D. Mütsch, F. Stöcklein, J. Holz, T. Rehraurer (83. D. Rehrauer), S. Hettinger, R. Mütsch, D. Wolpert (90. M. Nies), J. Reuther, R. Klohe, P. Retzbach, M. Hespelt (36. N. Jany, 79. T. Köpfle)).

Tor: 0:1 (27.) Marco Hespelt. – Schiedsrichter: Richard Borkert.

SpG Waldhausen/Laudenberg – SpG Götzingen/ Eberstadt 1:1

Waldhausen/Laudenberg: J. Weckbach, Y. Hrynko, B. Ehler, A. Galm, T. Emmerich (75. D. Schell), D. Müller (66. M. Scnorr), A. Arndt (85. D. Schellig), N. Schell, N. Schnorr, J. Leopold, D. Grammlich.

Götzingen/Eberstadt: M. Popp, M. Stieber, D,. Brunner, F. Heidersbach, S. Vasko, A. Häfner, M. Ondrusch, J. Frey (80. J. Schwarz), T. Häfner (72. C. Müller), A. Beckmann, M. Götz.

Tore: 0:1 (65.) Felix Holderbach, 1:1 (88.) Daniel Gramlich. – Schiedsrichter: Hermann Döring.

FC Schweinberg – VfB Altheim 0:2

Schweinberg: C. Schäfer, F. Walter, J. Adelmann, C. Lecking, B. Keim (76. S. Faulhaber), A. Michel (83. L.Weidinger), J. Greß (86. M. Künzig), S. Gress, C. Schmitt, K. Steinbach (87. D. Imhof).

Altheim: D. Bühl, M. Hollerbach (90. C. Rogge), J. Volk, D. Merz, H. Wiessner (75. N. Mergjar), S. Ehmann, D, Czerny (53. M. Lauer), E. Weber, D. Sans, D. Weber (75. L. Thaqi).

Tore: 0:1 (25.), 0:2 (75.) beide Elias Weber. – Schiedsrichter: Thomas Schätzlein.

TSV Buchen – FC Hettingen 2:1

Buchen: S. Edelmann, A. Ivanov, H. Berberich, E. Pener, D. Gruslak, M. Schwing (79. N. Balkenhol), M. Kohlmann (90. N. Tippelt), R. Münch, Y. Trabold, K. Krämer (60. P. Henn), R. Müller (90.+2 K. Hein).

Hettingen: P. Trautmann, M. Wagner, M. Trunk, A. Bouirane, I. Aksit, D. Platonov, T. Schmelcher, M. Steichler, M. Felch (80. D. Götz), O. Yildiz (24. B. Türkyilmaz), F. Leitz.

Tore: 1:0 (40.) Max Kohlmann, 2:0 (43.) Eduard Penner, 2:1 (81.) Florian Andreas Leitz. – Schiedsrichter: Klaus Hermann.

SpG Sennfeld/Roigheim – TTSC Buchen 2:1

Sennfeld/Roigheim: M. Schwab, T. Herold, R. Fahrbach (77. M. Bauer), N. Karrer (64. J. Müller), A. Riegler, M. Lieb, N. Medeiros, S. Schmitt, J. Matter, K. Gehse, L. Felke.

Buchen: S. Cakar, Y. Samet, N. Hammoud, M. Cosgun, S. Kirsuleymanolu, E. Kaya (57. G. Kirca), V. Aydin (45. S. Hamrira), E. Aydin, M. Turra (71. H. Ertürk), O. Kaya, M. Hammoud.

Tore: 1:0 (21.) Klaus Gehse, 1:1 (63.) Muhammed Hammoud, 2:1 (82.) Nuno Alberto Silvia Medeiros. – Schiedsrichter: David Schiffmacher.

Kreisklasse A Buchen

FC Zimmern – SpG Bofsheim/Osterburken II 2:1

Tore: 1:0 (25.), 2:0 (41.) beide Hannes Barth, 2:1 (43.) Rudolf Steinhauer. – Schiedsrichter: Klaus Henninger.

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – SV Hettigenbeuern 3:0

Tore: 1:0 (63.) Christian Schledorn, 2:0 (77., Strafstoß) Robin Elias Wozniczka, 3:0 (83.) Philipp Maier. – Schiedsrichter: Alexander Albrecht.

SpG Mudau/Schloßau II – Spvgg. Hainstadt II 4:1

Tore: 1:0 (8.) Sören Volk, 1:1 (15.) Justus Gramlich, 2:1 (35.) Jannes Straub, 3:1 (80.) Florian Stuhl, 4:1 (90 +2) Jannes Straub. – Schiedsrichter: Werner Schleid.

SV Großeicholzheim – SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen 2:2

Tore: 1:0 (2.), 2:0 (55.) beide Michael Mauer, 2:1 (69.), 2:2 (79.) beide Lukas Breunig. – Schiedsrichter: Serdar Döner.

Kreisklasse B Aufstiegsrunde

FC Eubigheim – VfR Gommersdorf II 4:2

Tore: 1:0 (2.) Philipp Albrecht, 2:0 (12.) Johannes Frodl, 2:1 (30.) Michael Pitz, 2:2 (65.) Sven Leutwein, 3:2 (81.) Felix Englert, 4:2 (89.) Marcel Krier. – Schiedsrichter: Arno Trautwein.

TSV Buchen II – SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II 5:0

Tore: 1:0 (19.) Marco Grasberger, 2:0 (30.), 3:0 (51.) 4:0 (65.), 5:0 (69.) alle Leon Pindric. – Schiedsrichter: Anton Böhrer.

SV Leibenstadt – Eintracht Walldürn

Der Gast ist zu diesem Spiel nicht angetreten.

SV Buch/Brehmen – SpG Krautheim/Westernhausen II 1:1

Tore: – Schiedsrichter: Rudi Strachon.

Kreisklasse B Platzierungsrunde

SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II – SpG Ballenberg II/Berolzheim/Oberwittstadt III 2:2

Tore: 0:1 (1.) Nils Falkenstein, 1:1 (18.), 2:1 (31.) beide Aiham Alomr, 2:2 (49.) Nils Falkenstein. – Schiedsrichter: Christian Simon.

SpG Großeicholzheim/Seckach II – SpG Adelsheim/Oberkessach II 0:1

Tor: 0:1 (20.) Michael Rese. – Schiedsrichter: Werner Braun.

SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen II – SpG Hettingen/Altheim II

Der Gast ist zu diesem Spiel nicht angetreten.