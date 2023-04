TSV ganz locker und leicht

FV Brehmbachtal – TSV Tauberbischofsheim 0:4

Brehmbachtal: M. Schneider, Appel, Hofmann (78. Döhner), Klingert (85. Reinhart), Krank, Lakeit (72. T. Schreck), D. Schneider, D. Schreck, Sladek, Zebrala. Faulhaber.

Tauberbischofsheim: Uehlein, Gimbel, Schander (58. Nolde), Bärlein, Rodemers, Rudolf (84. Olt), Scheuerl (78. Papenhoff), Schwenkert, Seethaler, Väth, Schlachter.

Tore: 0:1 Scheuerl (12.), 0:2 Gimbel (17.), 0:3 Seethaler (58.(Elfmeter), 0:4 Rodemers (86.). – Schiedsrichter: Tim Winkler ( Külsheim). – Zuschauer: 175.

Wer im Vorfeld geglaubt hatte, dass die Partie zwischen dem FV Brehmbachtal und dem TSV Tauberbischofsheim ein bis zum Schlusspfiff spannendes Derby sein wird, der musste bereits nach rund 20 Minuten einsehen, dass er sich getäuscht hatte. Das Duell der beiden Nachbarn verlief einseitig wie in den vergangenen Jahren noch nie. Der Titel-Mitfavorit dominierte fast nach Belieben, ließ Ball und Gegner laufen und gewann auch in dieser Höhe absolut verdient. Der FV Brehmbachtal hielt zwar kämpferisch gut dagegen, doch dies allein reichte nicht aus, um den TSV in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen. Während der gesamten 90 Minuten hatten die Gastgeber lediglich eine einzige Torchance, als Felix Klingert in Richtung langes Eck schlenzte, er dann aber doch das Ziel knapp verfehlte.

FVB-Trainer Michael Karle fasste nach Spielschluss die Partie gegen seinen „Heimatverein“ mit einem einzigen Satz zusammen: „Der Sieg von Tauberbischofsheim ist hochverdient, da kann man gar nichts anderes sagen.“ In Anbetracht der Überlegenheit in allen Belangen zeigte sich TSV-Trainer Philipp Kircher natürlich hoch zufrieden. „Spielerisch war das heute eine gute Leistung von uns. Brehmbachtal war zwar kämpferisch gut, konnte uns aber dennoch nicht das Wasser reichen. Nach der frühen Führung haben wir die Partie mühelos runterspielen können.“

Wichtig für den TSV Tauberbischofsheim wird in den nächsten Wochen sein, gegen vermeintlich schwächere Teams keine Punkte liegen zu lassen. Vor etwas mehr als einem Monat ist dies letztmals passiert, als man gegen den FC Hundheim-Steinbach auf eigenem Platz nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen ist. „So etwas passiert halt manchmal. Ich konnte damals meinen Spielern gar keinen Vorwurf machen, denn wir haben auch gegen Hundheim gut gespielt. Nur haben wir es halt leider nicht geschafft, ein Tor zu schießen.“

Die „Wochen der Wahrheit“

Für Kircher („Es ist ein Privileg, bei so einem spannenden Titelrennen mittendrin dabei zu sein.“) fällt die Entscheidung um die Meisterschaft vermutlich in den direkten Duellen – und da hat der TSV noch zwei Mal Heimrecht. Am 7. Mai ist der VfB Reicholzheim im Tauberstadion zu Gast, zwei Wochen später (also am 21. Mai) kommt der TSV Assamstadt. Und am Wochenende dazwischen muss Tauberbischofsheim zur in der Rückrunde recht starken SpG Unterschüpf/Kupprichhausen. „Diese Mannschaften sind alle bärenstark“, so Kircher, der aber nach den vergangenen Partien nun recht selbstbewusst und damit sehr optimistisch in diese „Wochen der Wahrheit“ geht.

Deutlich kleinere Brötchen muss dagegen derzeit der FV Brehmbachtal backen. Nach der insgesamt recht starken Vorrunde läuft nun in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr viel zusammen. Die Gründe dafür liegen für Michael Karle auf der Hand: „Wir sind nicht in der Lage, verletzungsbedingte Ausfälle zu kompensieren. Das können in der Kreisliga wohl nur Tauberbischofsheim, Reicholzheim und Assamstadt.“ Beim 0:4 gegen Tauberbischofsheim seien auch wieder einige Spieler dabei gewesen, die gerade erst von einer Verletzungspause zurückgekehrt sind und die noch nicht „volle Kraft“ über 90 Minuten gehen konnten.

Michael Karle pausiert

Zum Ende der Saison endet Michael Karles „Amtszeit“ beim FV Brehmbachtal. „Fünf Jahre bei einem Verein als Trainer sind genug.“ Für ihn steht dann erstmal eine „einjährige Auszeit“ an. Ob er danach wieder auf eine Trainerbank (wo auch immer) zurückkehren wird, das weiß der 53-jährige Tauberbischofsheimer momentan noch nicht. Eines aber weiß er: „Die fünf Jahre beim FVB waren eine fantastische Zeit, die ich nicht missen möchte.“