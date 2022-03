TSV Assamstadt möchte weiter nach oben

Dank ihres aktuell guten Laufs konnte sich das Team des TSV Assamstadt II weiter nach oben vorarbeiten. So ist man mittlerweile bis auf zwei Punkte am Tabellenzweiten dran. Sollte am kommenden Wochenende ein Sieg gegen den FC Grünsfeld II gelingen, wäre man wieder voll im Aufstiegskampf mit dabei. Die Gäste mussten zuletzt bei der SpG Dittwar/Heckfeld eine etwas überraschende Niederlage einstecken und rutschten damit ins Tabellenmittelfeld ab. Trotzdem sind sie für die Hausherren ein Gegner auf Augenhöhe und werden sich nicht so leicht abkochen lassen. Wenn es dem Gastgeber gelingt, seine Heimstärke auf den Platz zu bringen, könnten die ersehnten drei Punkte in Assamstadt bleiben.

Eine nicht eingeplante Auswärtsniederlage musste der Tabellenführer die SpG Rauenberg/Boxtal beim bis dato abstiegsgefährdeten SV Distelhausen hinnehmen. Will man die Tabellenführung behalten, darf man sich gegen die anreisende SpG Dittwar/Heckfeld keinen weiteren Ausrutscher leisten. Die wiedererstarkten Gäste indes könnten sich bei einem Sieg sogar an die Tabellenspitze katapultieren. Ob das gelingen wird hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die Heimelf ihr kleines Tief wegstecken und selbst das Geschehen in die Hand nehmen kann.

Der FC Grünsfeld II (in Rot) muss auswärts gegen Assamstadt ran und will es dem Gastgeber nicht einfach machen. © Corvin Schmid

Ebenfalls noch voll im Aufstiegsrennen mit dabei ist der SV Nassig II als Tabellendritter. Nachdem man am vergangenen Sonntag, ebenso wie die Gäste, spielfrei war, steht in der Begegnung mit der punktgleichen SpG Beckstein/Königshofen II ein weiteres Spitzenduell auf der Tagesordnung. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass die Abwehr der Gäste bisher einen blendenden Eindruck hinterließ und die beste Bilanz der ganzen Liga vorzuweisen hat. Dies wird es den Hausherren schwer machen, die für einen Sieg notwendigen Treffer zu erzielen. Möglicherweise reicht den Hausherren auch bereits ein Tor um die volle Punktzahl einzufahren. Auch ein Remis wäre keine Überraschung.

Die aufstiegsambitionierte SpG Welzbachtal empfängt mit dem SV Anadolu Lauda ein Team, das nach einer deftigen Niederlage gegen die SpG Uissigheim II/Gamburg voll in den Tabellenkeller gerauscht ist. Dies nährt die Hoffnung der Gastgeber, mit einem Sieg den Blick nach oben richten zu können. Der Papierform nach dürfte dies möglich sein, zumal die Gäste über keine sattelfeste Abwehr verfügen und die meisten Gegentreffer der Liga hinnehmen mussten. Folglich stehen alle Zeichen auf einen Heimsieg.

Weit abgeschlagen ziert die SpG Windischbuch/Schwabhausen II das Tabellenschlusslicht. Wenn auch die Auswärtsniederlage bei der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II glimpflich ausfiel, fehlten da wieder die dringend benötigten Punkte. Dass sich dies gegen den SV Distehausen ändern könnte, darf bezweifelt werden.

Insbesondere deshalb, da die Gäste zur Zeit einen fabelhaften Lauf haben. Den Hausherren bleibt nur die Hoffnung auf einen unbändigen Kampfeswillen, um doch noch zu etwas Zählbarem zu gelangen. Die Aussichten darauf bleiben jedoch düster.