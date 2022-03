TSG verliert in Wolfsburg

Drittes Spitzenspiel, dritte Niederlage: Am 17. Spieltag der Damen-Bundesliga musste sich die TSG Hoffenheim dem VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:3) geschlagen geben. Im AOK Stadion zeigten sich die Hoffenheimerinnen dabei einmal mehr zu nachlässig beim Verteidigen. Felicitas Rauch traf zur Führung (9.), die Lena Lattwein mit einem Doppelpack ausbaute (18., 32.). „Das 0:3 zur Halbzeit ging noch in Ordnung, weil wir uns wieder drei ärgerliche Gegentreffer gefangen haben, das wollten wir eigentlich besser weg verteidigen“, so Chef-Trainer Gabor Gallai. „Im zweiten Durchgang haben wir dann nochmals ein anderes Gesicht gezeigt. Aber am Ende ist das Ergebnis deshalb leider auch zu deutlich.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1