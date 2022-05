TSG-Remis zum Ende der Runde

Zum Abschluss der Spielzeit 2021/22 musste sich die TSG Hoffenheim in der Damen-Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse mit einem 3:3 (1:0) gegen den SC Sand begnügen. Nach einer 1:0-Pausenführung durch Katharina Naschenweng (37.) drehten die Gäste per Doppelschlag das Spiel (50., 53.), Celina Degen sorgte für den Ausgleich (58.). Während die Hoffenheimerinnen in Folge zahlreiche Chancen liegen ließen, traf Sand zum 3:2 (79.), Chantal Hagel sicherte der TSG in der Nachspielzeit zumindest einen Punkt (90. +3). Der SC Sand steigt als Tabellenvorletzter in die Zweite Frauen-Bundesliga ab, das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai beendet seine erste Champions League-Saison auf Platz fünf.

