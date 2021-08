TSG-Frauen testen gegen Bordeaux

In gut einer Woche wird die Frauenfußball-Mannschaft der TSG Hoffenheim zur ersten Runde der Champions League-Qualifikation nach Zürich reisen. Bis dahin stehen für das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai noch zwei Testspiele an. Am Sonntag (17 Uhr) treffen die Hoffenheimerinnen im Rahmen des Women’s Cup du Grand Est in Phalsbourg auf Girondins Bordeaux. „Für uns ist das natürlich eine tolle Gelegenheit, schonmal ein bisschen internationale Luft zu schnuppern und ein Gefühl für die in der Champions League-Qualifikation ähnliche Situation zu entwickeln, in der es unter neuen Bedingungen gegen einen für uns unbekannten Gegner geht“, so Trainer Gabor Gallai. pik

