TSG-Frauen mit 3:1-Sieg

TSG Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen 3:1

Die nächsten drei Punkte sind auf dem Hoffenheimer Konto: In der Frauen-Bundesliga setzte sich die TSG im Dietmar-Hopp-Stadion mit 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen durch. Gia Corley traf früh zur Führung (12.), Ereleta Memeti baute diese nur zehn Minuten später aus (22.). Anschließend hatten die Hoffenheimerinnen weitere gute Gelegenheiten, trotz eines starken Auftritts vor heimischer Kulisse blieb es aber beim hochverdienten 2:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel wurde Leverkusen aktiver und Amira Arfaoui verkürzte nach einer guten Stunde auf 2:1 (61.). In der Folge drängten die Werkself-Frauen auf den Ausgleich, doch die TSG verteidigte tapfer und machte kurz vor Schluss dank eines Treffers von Vanessa Leimenstoll doch noch alles klar (90.).

Trainer Gabor Gallai: „Der Matchplan war, dass wir auf Konter setzen, denn wir wussten, dass Leverkusen dort verwundbar ist. In der ersten Hälfte wäre ein 4:0 aufgrund der zahlreichen Torchancen gerechtfertigt gewesen. In der zweiten Hälfte sah es dann so aus, als wäre uns der Stecker gezogen worden Am Ende ist das Spiel relativ lange offen und ich bin froh, dass wir die Führung über die Zeit bekommen, am Ende das 3:1 machen und so die drei Punkte mitnehmen.“

In der kommenden Woche pausiert die Frauen-Bundesliga aufgrund von Länderspielen. Anschließend kämpft die TSG um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals, zum Achtelfinale empfängt das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai erneut Bayer Leverkusen im Dietmar-Hopp-Stadion (20. November, 13 Uhr). pik