TSG-Frauen in Arsenal

Der zweite Spieltag in der Uefa-Women’s Champions League führt die Fußballerinnen der TSG Hoffenhe8im nach London, wo sie am morgigen Donnerstag, 14. Oktober, um 21 Uhr beim englischen Tabellenführer Arsenal antreten. Chef-Trainer Gabor Gallai: „„Trotz der Niederlage in München wollen wir mit Selbstvertrauen nach London fliegen, denn in der Champions League hatten wir gegen Køge einen starken Start. Das wird wieder ein tolles Abenteuer für uns. Arsenal London agiert mit einer gewissen Aggressivität gegen den Ball, übt früh Druck aus und versucht das Positionsspiel zu unterbinden. Unser Gegner wird sicherlich versuchen, mit Schnellangriffen in Richtung unseres Tores zu spielen. Deshalb erwarten wir ein sehr intensives und temporeiches Spiel.“ pik

