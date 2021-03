Im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion empfangen die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim am Sonntag um 14 Uhr Eintracht Frankfurt. TSG-Chef-Trainer Gabor Gallai: „Beim 0:0 im Hinspiel haben wir uns schwergetan. Die Voraussetzungen sind jetzt definitiv anders: Wir sind trotz der Niederlage aus Wolfsburg mit viel Selbstvertrauen zurückgekehrt, zudem haben wir nach der Winterpause schon gegen Leverkusen überzeugt. Außerdem spielen wir im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion, wo wir uns – gerade im Vergleich zu den Spielen im Frankfurter Stadion am Brentanobad – meist deutlich leichter tun. Unser Ziel ist ganz klar drei Punkte zu holen, auch wenn das am Sonntag richtig schwer sein wird.“ pik