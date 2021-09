TSG-Frauen beim starken Aufsteiger

Es geht Schlag auf Schlag bei den Fußballerinnen der TSG Hoffenheim: Schon am Sonntag, (16 Uhr) steht für das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai der zweite Spieltag in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf dem Programm, die Hoffenheimerinnen treffen im Franz-Kremer-Stadion auf den Aufsteiger 1. FC Köln. Trainer Gabor Gallai zeigt Respekt vor dem Liga-Neuling: „„Der 1. FC Köln hat als Aufsteiger einen guten Bundesliga-Kader mit vielen erfahrenen Spielerinnen. Beim Remis gegen die SGS Essen am ersten Spieltag hat Köln gezeigt, dass sie keinen Angsthasenfußball spielen, sondern mutig sind. Das erwarten wir auch am Sonntag. Außerdem wird unser Gegner wieder eine gewisse Aggressivität an den Tag legen und Härte in der Zweikampfführung.“ pik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1