TSG auf der Suche nach Lösungen

Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg beim Doublesieger VfL Wolfsburg bekommen es die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim am Sonntag, 12. März, um (13 Uhr) im Dietmar-Hopp-Stadion mit dem SV Meppen zu tun.

Den ambitionierten Aufsteiger schlugen die Kraichgauerinnen in der Hinrunde zwar mit 2:0, doch Nadine Rolser, für die mit dem Heimspiel am Sonntag die Zeit als Interimstrainerin enden wird, warnt vor den defensivstarken Emsländerinnen: „Meppen hat bisher sehr wenige Gegentore kassiert. Wir erwarten ein starkes, defensiv gut eingestelltes Kollektiv. Unsere Aufgabe wird sein, Lösungen zu suchen und auch zu finden. Mit dem Sieg gegen Wolfsburg sind wir in einer super Ausgangslage, jetzt müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen.“

Auch zum Ende ihrer Zeit als Interimstrainerin äußerte sie sich. „Für mich war es eine herausfordernde, aber auch gewinnbringende Zeit. Der Rahmen wurde frühzeitig ganz klar abgesteckt. Alle sind sehr professionell damit umgegangen.“ pik