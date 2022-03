Trotzdem punkten

Nach der Punkteteilung gegen den FC Germania Friedrichstal (1:1) geht es für die Spvgg. Neckarelz wieder auswärts um Punkte. Am 18. Spieltag der Verbandsliga Nordbaden gastiert die Spielvereinigung um 14 Uhr beim SV Waldhof Mannheim II. Die Drittliga-Reserve legte mit 11:0-Toren und drei Siegen in Folge einen perfekten Start in die Rückrunde hin.

Zuletzt gelang gegen den VfR Gommersdorf ein 2:0-Heimerfolg. Trotzdem zeigte sich SVW-Trainer Nico Seegert nach der Partie nur bedingt zufrieden: „Wir haben zu kompliziert gespielt, weil wir zu oft durch die Mitte kamen. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr über die Flügel gespielt und waren dann dominanter.“ Durch die Siegesserie verbesserte sich der SV Waldhof Mannheim in der Tabelle mit nunmehr 25 Zähler auf den siebten Tabellenplatz.

Dementsprechend gewarnt ist der Neckarelzer Trainer Stefan Strerath vor der Partie: „Uns erwartet bei der Mannschaft der Stunde eine schwierige Aufgabe. Trotzdem werden wir auch dort versuchen mit einer konzentrierten Leistung zu punkten.“ pati/Bild: Herrmann

