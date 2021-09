Trotz der Niederlage „Großes geleistet“

Assamstadt – Wagenschwend 0:1

TSV Assamstadt: M. Rupp, Jäger, F. Rupp, Y. Hügel (41. P. Hügel), Rumm, Tremmel (86. Münch), Stauch (90. Schaller), Ansmann, Wagner, Langer, Ostertag.

SV Wagenschwend: Dieter, Allgaier (35. Brenneis), N. Schmitt (84. Meier), Berberich, Schork, Merz, Link, Kern (90. Hemberger), Plakinger, Grimm, Buccella (46. L. Schmitt).

Tor: 0:1 (74.) L. Schmitt – Schiedsrichterin: Sarah Fahrer (Kürnbach) – Zuschauer: 500 – Gelbe Karten: Tremmel – Merz, Kern.

Assamstadts Trainer Horst Beck sprach nach dem unglücklichen Aus seiner Truppe im Viertelfinale um den BFV-Pokal gegen den SV Wagenschwend von einer „bitteren Niederlage“. Trotz alledem müssten die Spieler den Kopf allerdings keinesfalls in den Sand zu stecken – ganz im Gegenteil. „Wir haben uns wirklich nichts vorzuwerfen. Denn wir waren in fast allen Belangen überlegen“, bilanzierte der Coach nach dem Match im Kreise seiner Jungs. Sie hätten zudem schon mit dem Erreichen der Runde der letzten Acht auf Verbandsebene „Großes geleistet“, deswegen könne man auch „sehr stolz“ sein.

Was wäre aber wenn . . .? Wenn die Einheimischen genau das eine Mal in der Defensive aufgepasst hätten? Wenn sie selbst ihr rund ein halbes Dutzend guter Einschussmöglichkeiten konsequenter genutzt hätten? Dann wäre noch Größeres – verdient – möglich gewesen. Dies war auch der Tenor unter vielen der 500 Zuschauer. Doch nicht immer gewinnt der Bessere – und der Cup-Wettbewerb hat eben seine eigenen Gesetze . . .

Die Assamstadter standen sich schlussendlich auf dem Weg in die Vorschlussrunde – ein einziges Mal – selbst im Weg. Sie scheiterten keinesfalls an einem übermächtigen Gegner aus Wagenschwend. Die Truppe von Daniel Merz kam im Verlauf der Partie eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zu genau einer echten Torgelegenheit – nach einem Missverständnis in der TSV-Hintermannschaft. Der zur Pause eingewechselte Lucas Schmitt tauchte plötzlich frei vom Keeper Michael Rupp auf und vollstreckte eiskalt zum entscheidenden Treffer, der den schmeichelhaften Sieg bedeutete.

Das Duell der beiden Landesligisten war von Beginn an nichts für Fußball-Feinschmecker. Beide Teams traten recht robust in Erscheinung, wobei es zwischendurch auch mal ordentlich „auf die Knochen“ gab. Ein Pokal-Kampf eben – im wahrsten Sinne des Wortes, der in der ersten Hälfte kaum Strafraumszenen bot. Lediglich Ostertag und Rumm tauchten gefährlich vor dem Gästetor auf, Keeper Dieter war jedoch stets auf dem Posten.

Nach dem Wechsel erhöhten die Hausherren Stück für Stück die Schlagzahl und versäumten die Entscheidung. Zweimal Rumm (51., 70.) sowie Wagner (61.) vergaben aussichtsreich, was sich letztlich rächen sollte. Die Wagenschwender nutzten besagte Unsicherheit eiskalt aus – und träumen weiter vom Einzug in den DFB-Pokal.