Trainer wittert Gefahr

Der FSV startet am Samstag in zwei Englische Wochen. Zu Gast in der „Jako-Arena“ ist um 15.30 Uhr der VfL Pfullingen. Am Mittwoch findet dann das Nachholspiel gegen Türk Spor Neu-Ulm statt. „Wir müssen schauen, dass wir uns jetzt voll dagegen stemmen und eine Reaktion zeigen, dass die Mannschaft das vertritt, für was sie davor immer gestanden ist“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt in Anlehnung an die 0:2-Niederlage gegen den VfL Sindelfingen am vergangenen Wochenende. „Aber davor haben wir ja vier tolle Spiele gemacht.“

Die Hollenbacher verspielten in Sindelfingen einen Teil ihres Vorsprungs, stehen mit zwei Punkten mehr als der FC Holzhausen aber noch an der Tabellenspitze. „Uns war schon klar, dass wir mal wieder verlieren werden“, meinte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Aber ich habe gehofft, dass es nicht so früh kommt.“ Die Bemühungen der Mannschaft gegen Sindelfingen sprachen weder er noch Kleinschrodt ab. Doch es fehlte die Überzeugung in der Offensive, die Leichtigkeit, die Konzentration.

Starke Rückrunde

So will sich Hannes Scherer mit seinen Hollenbacher Teamkameraden über einen Heimsieg gegen Pfullingen freuen. © Robert Stolz

Mit enormer Gegenwehr muss der FSV auch jetzt rechnen, denn die Pfullinger spielten bisher eine gute Runde. Vor allem in der Rückrunde tritt der VfL ganz stark auf. „Das ist eine junge Truppe, die eine gewisse Gefahr ausstrahlt“, sagt Kleinschrodt. „Die sind sehr ausgeglichen aufgestellt. Da gibt es keinen Spieler speziell herauszuheben. Es macht eher die Geschlossenheit, das Team aus.“ Und genauso treten die Pfullinger auch auf, mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Sicherheit. „Das wird ein schweres Heimspiel“, sagt Kleinschrodt.

Personell wird es ähnlich wie gegen Sindelfingen aussehen. Vielleicht kehrt Julian Wild nach seinen Schulterproblemen zurück. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Philipp Volkert. Auch auf Julian Henning muss Kleinschrodt verzichten. Weiter nicht im Kader sind auch Manuel Hofmann, Felix Limbach und voraussichtlich auch Jonas Limbach.