Trainer Schledorn verlängert

Christian Schledorn wird auch zur kommenden Saison 2022/23 das Reserveteam des Landesligisten TSV Oberwittstadt (Kreisklasse A Buchen)trainieren. Die Verantwortlichen freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem C-Lizenz Inhaber.

Sein Co-Trainer Rainer Friedlein beendet hingegen sein Engagement. Private und zeitliche Gründe lassen es nicht mehr zu, so Friedlein.

Auf der Suche nach einem Co- Trainer des TSV wurde man schnell fündig. Sebastian Schledorn, der bereits in der aktuellen Rückrunde seinen Bruder unterstützt, wird auch zur kommenden Runde an Bord bleiben. Die Entscheidung für eine Verlängerung begründete der ehemalige TSV-Torjäger mit dem guten Verhältnis zu seinen Spielern und dem enormen Entwicklungspotenzial, das er in der Mannschaft sieht. Es macht unheimlich Spaß mit den Jungs zu arbeiten.

Das Brüderpaar hat noch einiges vor mit der Mannschaft. Man wolle in der Kreisklasse A im oberen Tabellendrittel mitspielen und einen guten Unterbau für die Landesliga-Mannschaft schaffen.

Bei der SpG Ballenberg II/Berolzheim/Oberwittstadt III (Kreisklasse B-Buchen) werden Marius Kappler und Simon Müller auch in der kommenden Saison als Trainer fungieren.