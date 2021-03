Der SC Amrichshausen und das Trainergespann Joachim Pfeifer/Carul Gurgu gehen in eine zweite Saison beim Hohenloher A3-Ligisten. „Es war ein etwas holpriger Start“, sagt Pfeifer. „Aber wir haben uns gut gefunden und waren vor der Unterbrechung auf einem guten Weg.“ Deshalb ist man von Vereinsseite aus froh, mit dem Trainer trotz der Pandemie verlängern zu können. Pfeifer ist von der „guten jungen Truppe“ überzeugt. „Sie hat ein ordentliches Potenzial. Mir gefällt es. Es macht Spaß.“ Sein primäres Ziel für diese Saison war es, die Mannschaft zu verbessern. Daran möchte er weiterarbeiten - unabhängig davon, wie diese Spielzeit enden wird. „Wenn sich die Mannschaft dann stabilisiert und in der Breite so bleibt, dann können wir sie kontinuierlich aufbauen.“ Und auch in dieser Beziehung sieht es gut aus. Bisher gibt es keine Anzeichen für Abgänge in Amrichshausen. Schließlich besteht die Mannschaft auch zum Großteil aus Eigengewächsen. rst