Trainer ist stolz auf die wenigsten Gegentreffer

Die Hälfte der württembergischen Verbandsliga-Saison ist gespielt. Der FSV Hollenbach steht punktgleich mit Herbstmeister FC Holzhausen auf Rang zwei. Trainer Martin Kleinschrodt hofft nun, dass trotz der angespannten Lage während der Corona-Pandemie und auch trotz der schwierigen Personalsituation in seiner Mannschaft, die beiden Rückrundenspiele, die für dieses Jahr noch angesetzt sind, gespielt werden können. Vom Württembergischen Fußball-Verband bekam er auch die Aussage, dass die Partien gespielt werde sollen, wenn es die Politik zulässt. „Wir bereiten uns deshalb voll auf Neckarrems vor“, sagt Kleinschrodt.

Der Verbandsliga-Vorletzte ist am morgigen Samstag um 14 Uhr zu Gast in der „Jako-Arena“. Wegen der Witterungsbedingungen wird auf Kunstrasen gespielt. „Ich will auf jeden Fall weitermachen“, sagt Kleinschrodt. „Alles, was wir jetzt nicht spielen, muss nachgeholt werden. Und man weiß ja nicht, wie es im nächsten Jahr aussieht. Je mehr Spiele wir jetzt weg haben, desto besser.“

Er hat seiner Mannschaft bereits mit auf den Weg gegeben, den nächsten Gegner nicht zu unterschätzen. Er hat den knappen und schweren 1:0-Sieg aus dem Hinspiel noch gut im Kopf. „Natürlich sind die schlecht in die Saison gestartet, sind Vorletzter, aber das ist keine schlechte Truppe und sie haben einen guten Trainer. Die junge Mannschaft ist mit der Zeit gewachsen“, sagt Kleinschrodt. Unter anderem überraschte Neckarrems gegen den TSV Essingen mit einem Sieg.

Der Hollenbacher Trainer muss erneut auf Boris Nzuzi (Knieprobleme) verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlte bereits beim 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Fellbach. Außerdem muss Philipp Volkert passen, der sich eine Bänderdehnung gegen Fellbach zuzog. Angeschlagen war unter der Woche Hannes Scherer. Dafür rückt Florian Ruck wieder in den Kader, der zuletzt wegen einer Weiterbildung fehlte.

Trotz des kleinen Kaders steht Kleinschrodt aber eine ordentliche Mannschaft zur Verfügung. „Deshalb ist es wichtig, dass wir schon die ganze Saison versuchen, allen Spielpraxis zu geben“, sagt Kleinschrodt. „Diese Ausfälle sind etwas, das man nicht vorausberechnen kann.“

Was den Coach freut ist, dass seine Mannschaft zur Saisonhälfte die beste Abwehr stellt. Die vier Niederlagen trüben hingegen etwas das Bild. Sie kamen aber unter anderem durch die zeitweise Personalnot zustande. „Nach vorne müssen wir noch etwas arbeiten“, sagt Kleinschrodt. Zwar ist die Ausbeute von Scherer mit zehn Treffern durchaus ansehnlich doch allgemein fehlt es der Mannschaft noch etwas an Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit.

„Aber wir können auf die Vorrunde aufbauen. Wir sind Zweiter, punktgleich mit dem Ersten“, sagt Kleinschrodt. „Zufrieden bin ich auch mit unserem Neuzugang Matthias Hahn. Er ist flexibel einsetzbar, murrt nicht und macht auch Buden. Das ist es auch, was ich selbst als Ziel habe, Spieler weiter zu entwickeln.“