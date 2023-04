Torreigen beginnt erst nach der Pause

FC Schloßau – FV Mosbach 0:5

Schloßau: Keller, Prokisch, Galm, Stuhl, Proksch, Link (72. Flemmer), Blumenschein (63. Blumenschein), Scheuermann (88. La Mantia), Geier, Schulte, Dylla.

Mosbach: Billig, Ebert, Kief (46. Maurer), Frey, Müller (77. Eitelwein), Wolf, Bieler (61. Schneider), Mohr, Martin, Kerling (61. Lorenz), Heinzmann.

Tore: 0:1 Bieler (46.), 0:2 Ebert (48.), 0:3 Bieler (52.), 0:4 Martin (76.), 0:5 Ebert (90.). – Schiedsrichter: Pascal Maurer (Gerchsheim).

Die favorisierten Gäste aus Mosbach begannen das Spiel erwartungsgemäß überlegen, allerdings konnten sie gegen die sehr gut gestaffelte Hintermannschaft der Hausherren in der Anfangsphase keinerlei nennenswerte Tormöglichkeit herausspielen.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war der Gast zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch es wurden schließlich torlos die Seiten gewechselt.

Mit viel Elan in die zweite Hälfte

Mit noch mehr Elan starte der FV Mosbach die zweite Halbzeit und so dauerte es auch nicht lange, bis Bieler seine Farben mit 1:0 in Führung bringen konnten (47.). Weitere zwei Minuten später konnte Ebert die Führung bereits auf 2:0 ausbauen. Die Hausherren verteidigten weiterhin mit sehr viel Leidenschaft, doch hatte man der Überlegenheit der Gäste jetzt nur wenig entgegenzusetzen.

Als wiederum Bieler in der 57. Minute gar auf 3:0 stellen konnte, war das Spiel praktisch entschieden und mit zwei weiteren Treffern von Martin in der 76. und Ebert in der 90. Minute schraubte der Tabellenführer das Ergebnis letztendlich sogar auf 5:0.

Der Heimelf gebührt für ihr aufopferungsvoll geführtes Spiel dennoch ein großes Lob, da man den überlegenen Gästen auch mit mehrfachem Ersatz lange Zeit Paroli bieten konnte.