„Tore satt“ im Höpfinger Lochbachareal

TSV Höpfingen – SV Viktoria Wertheim 9:1

Höpfingen: Kaiser, Kuhn, Farrenkopf (68. Herkert), Balles, Bartesch (75.Schmitt), Knörzer, Hauk, Johnson, Bauer (59. Streun), Dahlhues, Diehm (79. Heinrich).

Wertheim: Gonovski, Michel, Schulz, Elshani, Herbach, Hensel, Anhölcher, Niedens, Helfenstein, Jesser, Bender.

Tore: 1:0 (2.) Simon Balles, 2:0 (19.) Steffen Diehm, 3:0 (34.) Lukas Kuhn, 4:0 (44.) steffen Diehm. 5:0 (49.) Jonas Farrenkopf,6: (54.) Julian Hauk, 7:0 (72.) Simon Streun, 8:0 (78.) Steffen Diehm, 9:0 (80.) Simon Balles, 9:1 (89.) Peter Anhölcher (89.). – Rote Karte: Nikolche Gonovski (50./Wertheim) wegen einer Notbremse. – Schiedsrichter: Sami Maliha(Mutschelbach). – Zuschauer: 134

Die 134 Zuschauer, die alle Corona-Auflagen erfüllten, wurden mit sage und schreibe zehn Toren für ihr Kommen belohnt. Von Beginn an hatte die Nohe- Elf Lust auf Offensive und Simon Balles eröffnete bereits in der zweiten Minute den Torreigen. Anschließend wurde er bei zwei weiteren Top-Möglichkeiten jeweils von Gästetorsteher Gonovski gestoppt. Seine perfekte Vorarbeit für Partner Steffen Diehm sollte dann in der 19. Minute doch noch zur 2:0-Führung führen, nachdem Wertheims Akteur Justin Schulz zuvor beim ersten gefährlichen Gäste-Angriff die TSV-Querlatte getroffen hatte.

In der Schlussphase des ersten Teils „Zelebrierten“ die heimischen Gelb-Blauen noch zwei Treffer für Fußballästheten zum 4:0-Halbzeitstand: Erst hatte Lukas Kuhn beherzt aus mehr aus 25 Metern genau gezielt und dann Steffen Diehm mit viel Ballgefühl das Spielgerät ins Ziel gebracht.

Auch gleich nach Wiederbeginn kam es knüppeldick für das Gästeteam, denn Jonas Farrenkopf erhöhte bereits in der 49. Minute auf 5:0 – und als derselbe Akteur vom SV-Vitoria-Keeper von den Beinen geholt wurde, musste dieser wegen „Notbremse“ vom Feld.

Feldspieler Michel ersetzte seinen Kollegen und war bald machtlos beim Treffer zum 6:0 durch Goalgetter Julian Hauk.

Und dennoch setzte der Tabellenletzte ab und an einen Offensiv-Nadelstich. So musste Lukas Kuhn artistisch für seinen bereits geschlagenen Keeper Andre Kaiser retten. Das muntere Toreschießen ging weiter: Simon Streun,Steffen Diehm und Simon Balles schraubten das ergebnis zwischenzeitlich auf 9:0 hoch. Den Schlussakkord setzen schließlich die fairen Gäste mit dem Ehrentreffer zum 9:1 durch Kapitän Anhölchers direkt verwandeten Eckball. Fazit: „Tore satt“ im Lochbachareal – und drei wichtige Punkte für den Gastgeber.