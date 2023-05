Tor in der Nachspielzeit

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach – SV Westernhausen 0:1

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frauen des SV Westernhausen haben im Hohenloher Pokal-Halbfinale verdient bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach mit 1:0 gewonnen. Der Siegtreffer für Westernhausen fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Nach einer Ecke köpfte Manuela Arnold zum glücklichen Siegtreffer (92.) ein und sorgte für den Finaleinzug der Jagsttälerinnen.

Westernhausen hatte insgesamt deutlich mehr Ballbesitz, aber keine zwingenden Torchancen. Die SGM stand gut in der Abwehr und was durchkam, fischte Torspielerin Jennifer Schmitt weg.

Mehr zum Thema Fußball Hattrick für die SGM? Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 2 Igersheim reist als krasser Außenseiter zum Derby nach Markelsheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisligen B Schrozberg klarer Favorit Mehr erfahren

Ab der 70. Minute ging der SGM dann etwas die Luft aus, Westernhausen kam noch einmal mehr auf und traf spät.

Am Ende war es ein verdienter Gästesieg in einer spielerisch und kämpferisch bis auf den Ballbesitz auf Augenhöhe stehenden Partie. Die Trauer über die verpasste dritte Finalteilnahme der SGM in Folge sollte sich in Grenzen halten, denn die Taubertälerinnen haben sich gut präsentiert und nur mit Pech verloren. rst