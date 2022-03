Topteams unter sich

Die ersten Sechs sind am Sonntag unter sich. Im Blickpunkt stehen das Derby in Hohebach, wo der noch ungeschlagene Tabellendritte den punktgleichen Zweiten Dörzbach/Klepsau zu Gast hat. Spitzenreiter Billingsbach (33) muss sich bei seinem Nachbarn, dem Tabellenfünften Schrozberg (23) bewähren. Vor einer hohen Hürde steht auch der zuletzt spielfreie Tabellenvierte Edelfingen (31) beim Sechsten Mulfingen II/Hollenbach II (22), der sich zuletzt überraschend souverän mit 4:1 gegen Althausen/Neunkirchen behauptete. Die Edelfinger wollen ihre Siegesserie von sieben Dreiern (seit ihrer Niederlage gegen Schrozberg am 3. Oktober) an der Jagst fortsetzen. Althausen/N. hofft nun im Gastspiel in Morsbach auf ein Erfolgserlebnis. Ein Taubertalduell geht in Bieberehren über die Bühne, wo Creglingen II/Bieberehren Markelsheim/Elpersheim II erwartet. H.W.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1