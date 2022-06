Topspiel zum Abschluss

Der letzte Spieltag steht an, doch eigentlich sind die Würfel bereits gefallen. Die SpG Boxtal II/Mondfeld steht mit 71 Punkten als Aufsteiger fest. Einen Punkt weniger und damit auf Platz zwei landet der TuS Großrinderfeld II. Der trifft am Wochenende auf den direkten Tabellennachbarn, den VfB Reicholzheim II, der mit 66 Zählern auf dem Aufstiegsrelegationsplatz verweilt. Mit einem Sieg geht der VfB sicher in die Relegation.

Der direkte Konkurrent mit 63 Punkten heißt SpG Oberlauda/Gerlachsheim II. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass die SpG den begehrten dritten Platz noch erreicht. Nur im Falle einer Niederlage der Reicholzheimer, bei der diese kein Tor schießen und man selbst 17 Tore in 90 Minuten erzielt, kann sich die Tabellenkonstellation noch ändern. nb

