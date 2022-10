Der TSV Höpfingen II empfängt am Sonntag die SpG Leibenstadt/Sennfeld II. Auch wenn der TSV aufgrund der Tabellensituation als klarer Favorit in die Partie geht, muss man gewarnt sein, denn alle vier Punkte holte die SpG in den vergangenen zwei Spielen. Für Höpfingen II gab es in den vergangenen vier Spielen je zwei Siege und Niederlagen. Gewinnt der TSV II, kann er in der Tabelle am Führungsquartett dranbleiben.

Das zweite frühe Spiel bestreiten die SpG Oberwittstadt/Ballenberg II und der TSV Buchen II. Im Schnitt holte der Aufsteiger aus Buchen bislang in jeder Partie einen Zähler, bekam aber auch schon mehr als zwei Gegentore pro Spiel. Bekommt man die Defensive in den Griff, sind auch Punkte in Oberwittstadt drin.

Der SV Seckach empfängt den FC Hettingen. Den eigenen Erwartungen – vorderes Drittel – winkt der SV Seckach bislang hinterher. Auf einen Platz unter den Top-fünf hat man bereits sechs Punkte Rückstand. Nun trifft man auf den Kreisliga-Absteiger. Der FCH dagegen kommt bislang noch gar nicht in Schwung. Bislang hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Trunk noch keinen Saisonsieg einfahren können. Welchem Team gelingt der Befreiungsschlag nach zwei beziehungsweise drei Niederlagen in Folge?

Topspiel am Bockbierfest-Sonntag auf dem Sportgelände des SV Bretzingen. Der Tabellenvierte reist zum Tabellendritten ins Erftal. Aufgrund der Spielverlegung der Partie zwischen Adelsheim/Oberkessach und dem TSV Mudau II, rutschte die Landesliga-Reserve aus Mudau auf den vierten Platz ab. Doch der TSV II wird sich davon nicht unterkriegen lassen und versuchen den zweiten Sieg in Folge einzufahren. Doch der Gastgeber wird den TSV mit mächtig Selbstvertrauen empfangen. Die letzten drei Partien gewann die SpG Erftal allesamt und verbesserte sich dadurch in der Tabelle weiter nach vorne. Welchem Team gelingt ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf?

Durch Patzer der Konkurrenz und drei Siegen in Folge ist der SV Großeicholzheim auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Der Gegner an diesem Wochenende hat drei Punkte weniger auf dem Konto. Von den Teams in den Top-Sechs hat Großeicholzheim die meisten Gegentore kassiert. Doch auch die SpG Adelsheim/Oberkessach empfängt den SVG mit drei Siegen in Folge. Wem gelingt der vierte Sieg in Folge oder gibt es eine Punkteteilung?

Sowohl die Mannschaft der SpG Sindolsheim/Rosenberg II als auch die des FC Bödigheim hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Beide Teams gaben in der Umfrage vor der Saison an, die Spielzeit im oberen Tabellendrittel abzuschließen.

Auf dem Sportgelände des FC Schweinberg kommt es zum Duell zwischen den beiden Kreisliga-Absteigern. Der heimische FC empfängt den FC Donebach. Deutlich besser als beim FCS läuft es bei den Gästen, die den direkten Wiederaufstieg anstreben. Geht der Lauf von drei Siegen in Folge für den FC aus dem Odenwald weiter oder kann Schweinberg dem Mitabsteiger ein Bein stellen?

Duell der zwei Kellerkinder in Hettigenbeuern. Der heimische SV Hettigenbeuern empfängt die Spvgg. Hainstadt II. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Gerade der Gastgeber will Punkte sammeln, um das Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ zu verwirklichen.