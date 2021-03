Wann und ob überhaupt die Fußballer in dieser Spielzeit noch einmal auf den Rasen zurückkehren, ist ungewiss. Gewiss ist aber, wie man sich die kommende Saison 2021/22 im Mulfinger und Hollenbacher Lager vorstellt. Unverändert will man eine hoffentlich wieder normale Runde angehen. Das bedeutet, dass die Verantwortlichen sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Thomas Binder bei der SGM Mulfingen/Hollenbach II (Kreisliga A3 Hohenlohe) entschieden haben. „Tommy“ geht damit ab Sommer in seine fünfte Spielzeit mit der SGM Mulfingen/Hollenbach II (beziehungsweise ehemals dem SV Mulfingen).

„Wir sind sehr glücklich, dass er uns weiterhin zur Verfügung steht. Wir alle hoffen, dass die kommende Saison wieder relativ normal über die Bühne gehen kann. Umso wichtiger ist es für uns an der bereits positiven mannschaftlichen Entwicklung kontinuierlich weiterzuarbeiten. Deshalb freuen wir uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tommy“, wurde von der Fußball-Abteilungsleitung der SGM mitgeteilt.

Ebenso ohne Veränderung geht es auch beim B1-Ligisten der SGM Mulfingen II/Hollenbach II weiter. Andre Mündlein wird damit auch bereits in seiner dritten Saison die Geschicke der SGM 2 inkl. der Reserve an der Seitenlinie leiten. bt