Tobias Kraulich findet es „peinlich“

FV Illertissen – FC Würzburger Kickers 3:1

Illertissen: Thiel, Wegmann, Sakai, Keckeisen (24. Mozler), Kopf, Maiolo, Zeller, Wanner (58. Kljajic), Strobel (74. Boyer), Fernandez (67. Bergmiller), Teranuma (88. Luibrand).

Würzburg: Richter, Schneider, Strohdiek, Kraulich, Kurzweg, Hägele, Perdedaj (75. Pepic), Kopacz (52. Hausjell), M. Breunig (46. Adigo), Stefaniak, Sané (46. Pourié).

Tore: 1:0 (13.) Keckeisen, 1:1 (22.). M. Breunig, 2:1 (39.) Strobel, 3:1 (74.) Kljajic. - Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach). – Zuschauer: 690.

Eine schwache Leistung zeigte der FC Würzburger Kickers beim Halbfinale des Bayerischen Verbandspokals beim FV Illertissen. Durch die verdiente 1:3-Niederlage beim Regionalligisten verpassten die Kickers das ausgegebene Ziel, sich durch den Titel gewinn für den DFB-Pokalwettbewerb zu qualifizieren.

Dementsprechend deutlich wurde Sportdirektor Sebastian Neumann nach der Partie: „Es ist eine verdiente Niederlage. Das muss man ganz klar so sagen. Denn in diesem Pokal geht es auch aus wirtschaftlicher Sicht für den Verein um sehr viel. Aber wir lassen uns über 75 Minuten von einem Regionalligisten vorführen und zeigen null Gegenwehr. Das tut echt weh.“ Dagegen darf sich der FV Illertissen über den zweiten Finaleinzug in Folge freuen.

Früh in Rückstand

Die „Rothosen“ gerieten vor 690 Zuschauer im Vöhlinstadion früh in Rückstand. So brachte Nicolas Keckeisen die Hausherren nach einem Eckball in Führung (13.). In der Folgezeit brauchte Würzburg eine Weile, um sich von dem frühen Schock zu erholen, schlug dann doch aber doch zurück.

Nach einem langen Ball tauchte Maximilian Breunig alleine vor FVI-Schlussmann Felix Thiel auf und schob zum 1:1 ein (22.). Der Jubel der mitgereisten FWK-Fans sollte allerdings noch vor dem Pausenpfiff verstummen. Denn einen mustergültigen Konter schloss Maurice Strobel zur erneuten Führung für den FV Illertissen ab (39.).

Auch im zweiten Durchgang fehlten dem Drittligisten die Ideen, um einen taktisch gut eingestellten Regionalligisten aus Illertissen ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Außer einem Abschlussversuch von Tobias Kraulich (57.) blieben die Rothosen ungefährlich. Dagegen hätten die Hausherren durch Max Zeller (64.) und Teranuma (69.) die Partie endgültig entscheiden können. So dauerte es bis in die Schlussphase der Partie, ehe der eingewechselte Luka Kljajic endgültige die Pokalträume der Kickers platzen ließ.

Klare Worte wählte Würzburgs Verteidiger Tobias Kraulich aus: „Wir hatten heute vielleicht eine Zweikampfquote von höchstens 30 Prozent. So kann man, egal in welcher Liga, kein Spiel angehen. Das war ganz klar einfach nur peinlich.“

Im Finale trifft der FV Illertissen nun auf den Regionalliga-Konkurrenten TSV Aubstadt. Der TSV setzte sich vor 3000 Zuschauern in der Aubstädter NGN-Arena im Elfmeterschießen mit 4:3 (1:1, 0:0) gegen den Drittligisten TSV 1860 München durch.