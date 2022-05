Titel geht in die Kreisstadt

Einen 6:0-Pflichtsieg errangen die Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim bei SpG Reichartshausen/Aglasterhausen und feierten damit die Meisterschaft in der Frauenfußball-Landesliga. Der Tabellenletzte hatte lediglich in der Anfangsphase des Spiels eine Torchance, die jedoch Torfrau Christina Schuchmann bravourös entschärfte.

Bereits in der sechsten Spielminute eröffnete Sabrina Knüll den Torreigen mit ihrem Tor zum 0:1. In der 15. Minute erhöhte Pia Scheuermann mit einem direkt verwandelten Eckball auf 0:2. Nach der sicheren Führung schaltete der Tabellenführer einen Gang zurück, denn man wollte aufgrund des Doppelspieltages Kräfte sparen.

In der Halbzeitpause erreichte dann das Team die Nachricht, dass der Tabellensiebte, VfK Diedesheim, am darauffolgenden Tag aufgrund von Spielerinnenmangels nicht antreten würde und so ging der Tabellenführer mit Vollgas in die zweite Spielhälfte. Nach fünf Minuten war Sarah Kilian nach einem schönen Doppelpass mit Lisa Schneider erfolgreich. Die gleiche Spielerin erhöhte in der 60. Minute nach Zuspiel von Nele Schmitt auf 0:4. Im Anschluss traf Benita Höpfl die Latte, bevor Sabrina Knüll mit ihren beiden Toren in der 51. und 60. Minute den Endstand herstellte.

Erstmals in der Vereinsgeschichte, im siebten Jahr der Spielgemeinschaft, steht das Team von Janin Faulhaber ein Spieltag vor Rundenende als Meister fest.

Das letzte Saisonspiel findet am Donnerstag, 26. Mai, um 18 Uhr im Tauberstadion statt. Hierzu reist die SG Hohensachsen 2 nach Tauberbischofsheim an. Die Fußballerinnen freuen sich auf zahlreiche Zuschauer, mit denen sie im Anschluss die erste Meisterschaft feiern können.

Es spielten für die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim: Christina Schuchmann, Christin Berberich (46. Sabrina Knüll), Nele Schmitt (15. Selina Haas), Pia Scheuermann, Laura Hartnagel (32. Nele Schmitt), Benita Höpfl, Sarah Kilian (25. Carolina Adolf), Laura Stang, Carolin Stand, Lisa Schneider (25. Jule Götzinger), Sabrina Knüll (25. Julia Schwarz).

