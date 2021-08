Testspielsieg im Trainingslager

Hinter den Hoffenheimer Bundesliga-Frauen liegt ein fünftägiges Trainingslager am Wiesensee im Westerwald, das die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai mit einem verdienten 2:1-Testspielerfolg gegen Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt abschloss.

„Respekt vor dieser Leistung“, lobte Chef-Trainer Gabor Gallai sein Team nach dem erfolgreichen Testspiel gegen Eintracht Frankfurt. „Trotz der hohen Belastung des Trainingslagers haben alle noch einmal richtig Gas gegeben, wir hatten eine gute Spielanlage und tolle Ansätze.“

Bereits sechs Trainingseinheiten binnen vier Tagen sowie eine Teambuilding-Aktion im Kletterwald lagen hinter den Hoffenheimerinnen, als es nach Ruppach-Goldhausen ging. Mit Vanessa Leimenstoll (verletzt), Luana Bühler, Fabienne Dongus und Katharina Naschenweng (alle angeschlagen) fehlten der TSG im Duell mit der Eintracht zudem vier Spielerinnen. Dennoch erwischte die Gallai-Elf gegen den Ligakonkurrenten einen guten Start und hatte gute Möglichkeiten. Dennoch stand es zur Pause „nur“ 0:0. „Was wir uns wieder ankreiden lassen müssen, ist die Chancenauswertung“, so Gallai. „Aber wir haben an uns geglaubt und uns im zweiten Durchgang dann auch belohnt.“

Mit sieben Änderungen startete die TSG in die zweite Spielhälfte, blieb aber trotzdem das spielerisch bessere Team. In Führung ging aber zunächst Frankfurt: Nach einem schwer zu verarbeitenden Rückpass „klaute“ Laura Freigang Torhüterin Laura Dick den Ball vom Fuß und traf unbedrängt zum 1:0. Nur eine Minute später schlugen die Hoffenheimerinnen aber zurück. Corley brachte eine Flanke aus dem Halbfeld präzise in den Strafraum, wo Tine De Caigny mit einem wuchtigen Kopfball für den Ausgleich sorgte. Fünf Minuten später war es erneut der belgische Neuzugang, der die TSG jubeln ließ.

„Man hat gesehen, dass wir bereits länger in der Vorbereitung sind als unser Gegner und einige Automatismen nun greifen“, erklärte Gallai. „Wir konnten im Trainingslager an vielen Feinheiten arbeiten und sind entsprechend sehr zufrieden. Wir konnten konzentriert konnten wir an unserer Form für das in zwei Wochen anstehende Champions League-Qualifikationsturnier arbeiten.“