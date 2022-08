Test im Trainingslager

Im Rahmen eines fünftägigen Trainingslagers im Westerwald bestreiten die Bundesliga-Spielerinnen der TSG Hoffenheim am morgigen Samstag, 27. August, um 16 Uhr in Westerburg ein Testspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Für die Hoffenheimerinnen ist es der vorletzte Test vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal am Wochenende 10. bis 12. September.

„Wir waren im vergangenen Jahr schon hier im Westerwald und haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt“, so der Hoffenheimer Bundesliga-Coach Gabor Tallai. „Wir haben auch jetzt wieder optimale Bedingungen vorgefunden, können zu Fuß zum Platz laufen und haben eine Umgebung, in der wir uns nur aufs Fußballspielen konzentrieren können.“

Die ersten Tage im Trainingslager nutzte die Gallai-Elf auch für die Wahl der Spielführerinnen. Fabienne Dongus wird das Amt auch in der Saison 2022/23 ausüben, ihre Stellvertreterin ist Luana Bühler.

„Wir wollen hier die Tage nutzen, um uns den letzten Schliff zu holen und an Feinheiten zu feilen“, erklärt Gallai. „Im Testspiel gegen Leverkusen wollen wir diese Inhalte dann auch bestmöglich im Wettbewerb umsetzen.“ pik