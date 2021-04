Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Termine für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga beschlossen. Hier treffen die Vertreter der Regionalligen Nord und Bayern aufeinander. Das Hinspiel ist für Samstag, 12. Juni, angesetzt, das Rückspiel für Samstag, 19. Juni. Welcher der beiden beteiligten Klubs im Hinspiel Heimrecht hat, wird am 8. Mai im Rahmen der Drittligapartie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und TSV 1860 München ausgelost.

In der Regionalliga Nord hat derzeit der TSV Haveles die besten Karten für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Er liegt mit 20 Punkten aus neun Spielen auf dem ersten Platz der Süd-Gruppe und weist mit 2,22 den besten Quotienten aller aufstiegsberechtigten Klubs auf. Das sind neben dem Verein aus der Nähe von Hannover noch der VfB Oldenburg (Quotient 1,75), Teutonia Ottensen (1,6), der HSV II (1,5), Hannover II (1,4) und Wolfsburg II (1,0).

Aus der Regionalliga Bayern haben mit Viktoria Aschaffenburg, der Spvgg. Bayreuth und dem 1. FC Schweinfurt drei Klubs die Lizenz für die 3. Liga beantragt. In Bayern stehen derzeit Überlegungen an, den Meister über Playoffs im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ in Hin- und Rückspiel auszuspielen. Die Meldefrist für die endgültige Benennung läuft beim DFB bis 5. Juni.

Drei Direktaufsteiger

Ein Direktaufstiegsrecht hat in der Spielzeit 2020/2021 neben den Regionalligen Südwest und West, deren Saison noch läuft, die Regionalliga Nordost. Nach dem dortigen Saisonabbruch hat der Nordostdeutsche Fußballverband angekündigt, den FC Viktoria 1899 Berlin als sportlichen Aufsteiger zu melden. Die Direktaufsteiger in die 3. Liga aus den Staffeln West, Südwest und Nordost müssen bis spätestens 1. Juli offiziell gemeldet sein. pati

