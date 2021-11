Teams nicht vergleichbar

In den vergangenen Wochen hatte der SV Nassig mit Grünsfeld und den beiden Mosbacher Landesligisten hintereinander einige Hochkaräter vor der Brust. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit Trainer Michael Hackenberg, der mit seiner Mannschaft am Sonntag zu seinem früheren Verein nach Lauda kommt.

War der 1:0-Sieg über den TSV Rosenberg glücklich?

© Martin Herrmann

Michael Hackenberg: Aufgrund der zweiten Spielhälfte war er verdient. Die Mannschaft hat noch mal eine Schippe draufgelegt und auch mehr Torchancen herausgespielt. Es war ein von beiden Seiten mit mehr Risiko geführtes Spiel, in dem wir durchschlagskräftiger waren. Ich konnte dazu noch zwei frische Kräfte einwechseln, mit denen wir die Partie auf unsere Seite ziehen konnten.

Hat sich ihre personell etwas enge Situation in den letzten Wochen entspannt?

Hackenberg: Es geht seit Wochen schon so, dass wir nicht aus dem Vollen schöpfen können. Seit dem Türkspor-Spiel war die Lage etwas besser. Nach wie vor fehlen uns Startelf-Spieler wie Alexander Baumann, Niklas Seyfried, Thomas Lausecker und jetzt auch noch Benedikt Lang.

Ist es von Vorteil für den SV Nassig, dass Sie mit dem FV Lauda sehr vertraut waren?

Hackenberg: Ob es mir hilft? Ich glaube nicht. Ich habe jahrelang in Lauda gespielt, war bei den Junioren und später bei der ersten Mannschaft Trainer. Gut, den einen oder anderen Spieler kenne ich noch, aber der Tabellenstand zeigt doch deutlich, dass hier zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die man nicht miteinander vergleichen kann.

Rechnen sie sich dennoch am Sonntag etwas aus?

Hackenberg: Jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Wir haben in der letzten Pokalrunde vor Corona den FV im Tauberstadion immerhin in die Verlängerung zwingen können, nachdem es nach 90 Minuten noch 1:1 stand. ferö/ Bild: Martin Herrmann