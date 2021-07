Teams aus höheren Ligen spielen

Der Fußball rollt wieder auf dem Sportgelände des : Am Samstag und Sonntag , 3. und 4. Juli, veranstaltet die TSV-Jugendabteilung von Jugendtrainer Meik Böhrer mitorganisierte Jugendturniere mit klangvollen Teams aus höherklassigen Ligen. So wetteifern am Samstag von 13.30 bis etwa 16.30 Uhr im Modus „Jeder gegen Jeden“(jeweils zwei mal 20 Minuten) im „Lochbachstadion“ drei U-14-Teams von SV Wehen Wiesbaden (Verbandsliga),SV Viktoria Aschaffenburg (Bezirksoberliga) und SV Sandhausen(Verbandsliga).

Am Sonntag präsentieren sich von 13 bis etwa 16.45 Uhr fünf U15-Mannschaften –ebenfalls im Modus „Jeder gegen Jede“. Gespielt werden die zehn Partien(jeweils 35-Minuten) auf beiden Plätzen.

Aus der Regionalliga

Am Start sind hierbei SV Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga), SV Sandhausen (Regionalliga), Würzburger FV (Bezirksoberliga), FSV Hollenbach (Verbandsliga) und SV Wehen Wiesbaden (Regionalliga).

Das Turnier unterliegt dem aktuellen Hygienekonzept, Datenerfassung kann über Luca-App erfolgen oder über ausgefüllte Datenerfassungsblätter – -auch liegen vor Ort Blanko-Formulare zum Ausfüllen parat. Negative Testergebnisse werden nach jetzigem Stand aufgrund der geringen Inzidenz nicht benötigt. ro

